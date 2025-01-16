Украинские пограничники получили 155-мм колесную самоходную артиллерийскую установку Dita (видео)

Пограничники уже освоили чешскую разработку Dita и скоро в составе ВСУ будут применять против оккупантов.

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В арсенале украинских пограничников появилась 155-мм колесная самоходная артиллерийская установка Dita. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Чешская САУ Dita

Сообщается, что пограничники уже освоили новое вооружение и скоро в составе Сил обороны будут применять эту самоходную гаубицу против российских оккупантов на передовой.

Ранее Нидерланды заказали у Чехии для Украины девять артустановок Dita калибра 155-мм, а затем еще шесть. Но пока неизвестно, были ли именно эти самоходные артиллерийские установки переданы воинам Госпогранслужбы, или же их получили другим путем, например из государственного оборонного заказа.

В конце декабря 2024 года артиллеристы 12-й бригады "Азов" получили САУ Dita. О поступлении на вооружение этих САУ в Национальную гвардию сообщалось еще в ноябре. Такую артустановку получила 3-я бригада оперативного назначения "Спартан" НГУ.

САУ Dita

Характеристики САУ Dita.

САУ Dita — чешская разработка, которая также производится в этой стране компанией Excalibur Army на основе концепции колесной чехословацкой САУ Dana vz.77.

Новая САУ имеет высокую степень автоматизации: командиру не приходится управлять машиной на огневой позиции, все данные вводятся в бортовой компьютер и механик-водитель перед заданием получает необходимые параметры и указания.

Баллистический вычислитель САУ самостоятельно рассчитывает параметры стрельбы.

Автоматика установки самостоятельно наводит пушку, заряжает боеприпас и производит выстрел.

Скорострельность DITА достаточно высокая – 5-6 выстрелов в минуту.

Боезапас составляет 40 снарядов, а дальность стрельбы – до 39 километров.

Высокая проходимость позволяет САУ быстро менять позицию после огневой задачи и быть маневренной при движении по средней местности.

Напомним, что накануне, 15 января СМИ показали испытания новой немецкой САУ RCH 155.

Также сообщалось, что эксперты выразили сомнения относительно САУ RCH 155, которые получила Украина.