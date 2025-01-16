ЗС РФ колоною техніки намагалися прорватися через державний кордон України, — ДПСУ (відео)

Окупанти використали щонайменше 5 одиниць техніки для прориву. БМП були знищені та пошкоджені.

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Російські окупанти колоною техніки намагалися прорватися через державний кордон України на одній з ділянок фронту. Сили оборони зупинили штурм. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що колона ворожої техніки, яка в темний час доби вирушила в бік української території, була зупинена дорогою.

"На одній із ділянок фронту прикордонники разом із побратимами зі Сил оборони дали відсіч ворогу, який намагався прорватися в напрямку державного кордону України. Дві БМП окупантів знищено, щонайменше ще одну – пошкоджено", — йдеться в повідомленні.

Розніс ворожої колони прикордонники зафільмували з дронів. На відео видно, як колона з 5 одиниць техніки рухається в бік українських позицій. По ній відпрацьовують бійці Сил оборони, і вона перетворюється на металобрухт.

Нагадаємо, що 15 січня повідомлялося, що ЗС РФ накопичилися і намагалися захопити населений пункт на Сумщині. Бійці ЗСУ відбили штурм російських загарбників через кордон з Курської області РФ в напрямку села Журавка Сумської області.

Раніше OSINT-аналітики показали, як змінилася ЛБЗ під час контрнаступу РФ в Курській області. За їхніми оцінками раніше захоплена територія РФ скоротилася вдвічі.