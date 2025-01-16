ВС РФ колонной техники пытались прорваться через государственную границу Украины, — ГПСУ (видео)

Оккупанты использовали не менее 5 единиц техники для прорыва. БМП были уничтожены и повреждены.

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Российские оккупанты колонной техники пытались прорваться через государственную границу Украины на одном из участков фронта. Силы обороны остановили штурм. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что колонна вражеской техники, которая в темное время суток отправилась в сторону украинской территории, была остановлена по дороге.

"На одном из участков фронта пограничники вместе с собратьями из Сил обороны дали отпор врагу, который пытался прорваться в направлении государственной границы Украины. Две БМП оккупантов уничтожены, по меньшей мере еще одна — повреждена", — говорится в сообщении.

Разнос вражеской колонны пограничники сняли с дронов. На видео видно, как колонна из 5 единиц техники движется в сторону украинских позиций. По ней отрабатывают бойцы Сил обороны, и она превращается в металлолом.

Напомним, что 15 января сообщалось, что ВС РФ скопились и пытались захватить населенный пункт на Сумщине. Бойцы ВСУ отбили штурм российских захватчиков через границу с Курской области РФ в направлении села Журавка Сумской области.

Ранее OSINT-аналитики показали, как изменилась ЛБЗ во время контрнаступления РФ в Курской области. По их оценкам ранее захваченная территория РФ сократилась вдвое.