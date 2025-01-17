Трамп може використати вразливість РФ і Курськ стане козирем у переговорах з Путіними, — The Hill

Аналітик Девід Кириченко вважає, що нова військова операція України в Курську виглядає як стратегічно прорахований крок напередодні інавгурації Трампа.

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Україна розпочала новий етап наступу в Курській області РФ, прагнучи продемонструвати слабкі місця Росії, зміцнити свої позиції перед ймовірними мирними переговорами та зберегти ініціативу на полі бою. Ця військова операція відбувається на тлі посилення наступу Росії на Донецьку область, спрямованого на захоплення якомога більшої території до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише науковий співробітник лондонського аналітичного центру Товариства Генрі Джексона Девід Кириченко у своїй статті для The Hill.

Хоча перший наступ України в Курську в серпні 2024 року викликав суперечливі оцінки, держсекретар США, що йде у відставку, Ентоні Блінкен зазначив, що ці позиції можуть мати важливе значення під час майбутніх переговорів із Росією.

З часу стабілізації фронтів війна перейшла в стадію виснаження, зазначає Кириченко. Він наводить слова колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який визнав, що недооцінив готовність Росії до тривалих втрат: "Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну".

"Тож можна припустити, що Путін готовий витратити ще сотні тисяч, а то й мільйони солдатів, щоб завоювати Україну. Незалежні російські опитування 2024 року також підтверджують, що більшість росіян підтримують продовження війни проти України", — пише аналітик.

Наступ у Курській області: стратегічна мета України

У жовтні 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що попередній наступ у Курську змусив Росію перекинути туди 50 тисяч військових. Основна мета цього кроку — не лише послабити ресурси Росії, але й показати її вразливість. Постійні удари українських дронів по російській території є частиною цієї стратегії.

Україна мала на меті кинути виклик червоним лініям, встановленим адміністрацією Байдена та іншими західними лідерами щодо її здатності завдати удару у відповідь Росії. Після наступу України на Курську наратив змінився, підвищивши моральний дух. Згідно з опитуванням, уперше з листопада 2023 року більшість американців почали вважати, що Україна має шанс перемогти.

Новий етап перед інавгурацією Трампа

Наступ в Курській області виглядає як ретельно спланована операція перед вступом Дональда Трампа на посаду президента США. Росія, відчуваючи загрозу, перекинула до регіону одного з найкращих військових командувачів, генерала Юнус-Бека Євкурова. Хоча російські сили відвоювали 40% території, Україна все ще контролює ключові позиції.

Українські війська рухаються до села Велике Солдатське, використовуючи прогалини в обороні противника. Цей наступ демонструє, що Україна готова діяти рішуче, навіть за умов виснаження ресурсів, вважає Кириченко.

ЗСУ у Курській області рухаються до села Велике Солдатське Фото: deepstatemap.live

Хоча ці військові маневри є ризикованими для України, вважає Кириченко, потенційні політичні вигоди є досить значними, щоб виправдати цю спробу. Україна прагне продемонструвати свою силу і показати, що вона активно бореться і що Захід повинен продовжувати свою підтримку.

"Оскільки нова адміністрація тримає всі карти в своїх руках, Трамп може вирішити, що нинішня слабкість і вразливість Росії є ідеальною можливістю для посилення тиску, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів і розпочати переговори. Тоді окупований Україною Курськ стане ключовим козирем у переговорах з Путіним", — резюмує автор.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський заявив, що за 5 місяців боїв у Курській області Росія втратила 30-35 тисяч солдатів.

За даними Washington Post, 60 тисяч російських військових можуть розпочати наступ на українські території, якщо Сили оборони вийдуть з Курської області.