Коштували мільярди: ексглава ГУР приїхав до США з валізою військових секретів Росії, — ABC News (відео)

За словами журналістів, у ГУР був дуже серйозний рівень доступу до російських секретів, у відомстві знали про те, про що росіяни та не здогадувалися. Інформація, передана ЦРУ колишнім главою ГУР Валерієм Кондратюком, заощадила американським платникам податків мільярди доларів.

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У 2015 році, через рік після окупації Криму і початку війни на сході України ГУР очолював генерал Валерій Кондратюк. Бувши переконаним, що в майбутньому Україна має розвиватися в бік Заходу, він приїхав до Вашингтона з подарунком — з валізою секретних документів. Про це повідомляє NBC News.

Українці передали США суттєву інформацію про російські збройні сили, інсайдерські дані про російські можливості, технології, про те, як ухвалюються рішення

В інтерв'ю виданню генерал Кондратюк розповів, що хотів, щоб Сполучені Штати допомогли посилити вплив його відомства, щоб краще стримувати Росію. Але в американській розвідці сприймали подібні зусилля з обережністю. Щоб змінити це, він вирішив, що йому потрібен сміливий жест — і приїхав на зустріч із високопоставленими офіцерами розвідки США з валізою цілком секретних російських військових документів.

Колишній офіційний представник США в коментарі журналістам сказав, що вкрай здивувався документам, а Кондратюк у відповідь на матірний вигук американського чиновника "holy sh**" сказав: "Так, у нас для вас подарунок".

Повідомляється, що ексглава ГУР почав відкривати файли та показувати те, що було у розпорядженні відомства. Українці передали США суттєву інформацію про російські збройні сили, інсайдерські дані про російські можливості, технології, про те, як ухвалюються рішення.

У ГУР був серйозний рівень доступу до російських секретів.

"ГУР був найкращим другом росіян протягом багатьох років. Вони знали про те, про що ті й гадки не мали", — уточнив неназваний чиновник США.

"Американському Конгресу слід знати, яку послугу вони зробили, і Валерій особисто. Заощадили платникам податків США сотні мільйонів доларів, навіть мільярдів доларів. Саме він надав інформацію, до якої в нас раніше ніколи не було доступу. Виходячи з цього, ми приймаємо рішення у воєнний час", — заявив представник США.

Надалі ЦРУ вливали мільйони доларів у підготовку ГУР, поряд із британською розвідкою МІ-6.

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З 2014 року ЦРУ негласно розвивали партнерські відносини, і українські спецслужби з колишніх ворожих відомств часів холодної війни перетворилися на одних із найбільш довірених партнерів.

"За певний час ГУР став головним партнером ЦРУ, ще більшим ніж Велика Британія", — наводять журналісти слова Кондратюка.

"Вони пройшли шлях з нуля і стали одними з наших найважливіших партнерів", — додав представник США, відзначивши також революційну перебудову українського військового відомства.

За його словами, надалі оперативники ГУР вже могли наносити росіянам несподівані та болючі удари, такі можливості стали підсумком багаторічних інвестицій. ЦРУ зрештою вклали мільйони доларів, щоб допомогти навчити й надати необхідне обладнання українським військовим розвідникам.

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