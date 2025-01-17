Стоили миллиарды: экс-глава ГУР приехал в США с чемоданом военных секретов России, — ABC News (видео)

По словам журналистов, у ГУР был очень серьезный уровень доступа к российским секретам, ведомство знало о том, о чем россияне и не догадывались. Информация, переданная ЦРУ бывшим главой ГУР Валерием Кондратюком, сэкономила американским налогоплательщикам миллиарды долларов.

Related video

В 2015 году, по прошествии года после оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины ГУР возглавлял генерал Валерий Кондратюк. Будучи убежденным, что в будущем Украина должна развиваться в сторону Запада, он приехал в Вашингтон с подарком — с чемоданом секретных документов. Об этом сообщает NBC News.

Украинцы передали США существенную информацию о российских вооруженных силах, инсайдерские данные о российских возможностях, технологиях, о том, как принимаются решения

В интервью изданию генерал Кондратюк рассказал, что хотел, чтобы Соединенные Штаты помогли усилить влияние его ведомства, чтобы лучше сдерживать Россию. Но в американской разведке воспринимали подобные усилия с осторожностью.

Чтобы изменить это, он решил, что ему нужен смелый жест — и приехал на встречу с высокопоставленными офицерами разведки США с чемоданом совершенно секретных российских военных документов.

Бывший официальный представитель США в комментарии журналистам сказал, что крайне удивился документам, а Кондратюк в ответ на матерное междометие американского чиновника "holy sh**" сказал: "Да, у нас для вас подарок".

Сообщится, что экс-глава ГУР начал открывать файлы и показывать то, чем располагало ведомство. Украинцы передали США существенную информацию о российских вооруженных силах, инсайдерские данные о российских возможностях, технологиях, о том, как принимаются решения.

У ГУР был серьезный уровень доступ к российским данным.

"ГУР был лучшим другом россиян на протяжении многих лет. Они знали о том, о чем те и понятия не имели", — уточнил неназванный чиновник США.

"Американскому Конгрессу следует знать, какую услугу они оказали, и Валерий лично. Сэкономили налогоплательщикам США сотни миллионов долларов, даже миллиардов долларов. Именно он предоставил информацию, к которой у нас прежде никогда не было доступа. Исходя из этого, мы принимаем решения в военное время", — заявил представитель США.

В дальнейшем ЦРУ вливали миллионы долларов в подготовку ГУР, наряду с британской разведкой МИ-6.

Важно

С первого удара: в ГУР раскрыли детали исторического сбития дроном двух вертолетов Ми-8 РФ (видео)

С 2014 года ЦРУ негласно развивали партнерские отношения, и украинские спецслужбы из бывших вражеских ведомств времен холодной войны превратились в одних из самых доверенных партнеров.

"За определенное время ГУР стал главным партнером ЦРУ, еще большим чем Великобритания", — приводят журналисты слова Кондратюка.

"Они проделали путь с нуля и стали одними из наших самых важных партнеров", — добавил представитель США, отметив также революционную перестройку украинского военного ведомства.

По его словам, в дальнейшем оперативники ГУР уже могли наносить россиянам неожиданные и болезненные удары, такие возможности стали итогом многолетних инвестиций. ЦРУ в конечном счете вложили миллионы долларов, чтобы помочь обучить и предоставить необходимое оборудование украинским военным разведчикам.

Напомним, что, по данным the Hill, Курская область может стать козырем в переговорах с Путиным.

Также сообщалось, что у России только два полигона для запуска баллистических ракет средней дальности.