За словами журналістів, у рамках програми ЦРУ українців готують таким чином, щоб вони видавали себе за росіян у третіх країнах. Українських офіцерів розміщували за розпорядженням США, а цілями ставали росіяни.

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Керівництво ЦРУ вкладало мільйони доларів у реформування українських спецслужб і допомогло створити підрозділ спеціального призначення "Загін 2245". Його колишній оперативник Кирило Буданов зараз очолює ГУР. ЦРУ також допомогло побудувати десяток передових операційних баз уздовж кордону з РФ. Про це повідомляє ABC News.

Офіцери ГУР, яких готувало ЦРУ, зробили істотний внесок у відбиття російської агресії на початку повномасштабної війни у 2022 році

ЦРУ та Україна також запустили програму Операція "Золота рибка" (Operation Goldfish), у рамках проєкту українців готують таким чином, щоб вони діяли як росіяни в третіх країнах.

"Це було дуже успішно. По суті, їхніх офіцерів розміщували за нашим розпорядженням, а цілями операцій ставали росіяни в дуже багатьох місцях світу", — заявив неназваний представник США в сюжеті видання.

Адміністрація Барака Обами та потім Дональда Трампа боялися спровокувати Кремль. Але ініціатива домогтися більшого виходила від української розвідки. Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк зрештою втратив свою посаду через операцію в Криму, яку адміністрація Обами вважала занадто агресивною.

Офіцери ГУР, яких готувало ЦРУ, зробили істотний внесок у відбиття російської агресії на початку повномасштабної війни 2022 року.

"Після початку вторгнення багато обмежень на операції ЦРУ було знято. Українські офіційні особи кажуть, що без підтримки розвідки, Україна б не відбила [наступ] Росії", — зазначають журналісти.

Нагадаємо, що ЗС РФ "перетворили на попіл" село Дар'їно в Курській області.

Також повідомлялося, що ССО ЗСУ ліквідували групу окупантів, які напередодні розстріляли полонених бійців ТРО.