По словам журналистов, в рамках программы ЦРУ украинцев готовят таким образом, чтобы они выдавали себя за россиян в третьих странах. Украинских офицеров размещали по распоряжению США, а целями становились россияне.

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Руководство ЦРУ вкладывало миллионы долларов в реформирование украинских спецслужб и помогло создать подразделение специального назначения "Отряд 2245". Его бывший оперативник Кирилл Буданов сейчас возглавляет ГУР. ЦРУ также помогло построить десяток передовых операционных баз вдоль границы с РФ. Об этом сообщает ABC News.

Офицеры ГУР, которых готовило ЦРУ, внесли существенный вклад в отражение российской агрессии в начале полномасштабной войны в 2022 году

ЦРУ и Украина также запустили программу Операция "Золотая рыбка" (Operation Goldfish), в рамках проекта украинцев готовят таким образом, чтобы они действовали как россияне в третьих странах.

"Это было очень успешно. По сути, их офицеров размещали по нашему распоряжению, а целями операций становились россияне в очень многих местах мира", — заявил неназванный представитель США в сюжете издания.

Администрация Барака Обамы и затем Дональда Трампа боялись спровоцировать Кремль. Но инициатива добиться большего исходила от украинской разведки. Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в конечном итоге потерял свою должность из-за операции в Крыму, которую администрация Обамы посчитала слишком агрессивной.

Офицеры ГУР, которых готовило ЦРУ, внесли существенный вклад в отражение российской агрессии в начале полномасштабной войны в 2022 году.

"После начала вторжения многие ограничения на операции ЦРУ были сняты. Украинские официальные лица говорят, что без поддержки разведки, Украина бы не отразила [наступление] России", — отмечают журналисты.

Напомним, что ВС РФ "превратили в пепел" село Дарьино в Курской области.

Также сообщалось, что ССО ВСУ ликвидировали группу оккупантов, которые накануне расстреляли пленных бойцов ТРО.