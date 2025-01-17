Погоня на швидкості 170 км/год: поліція розповіла про причину інциденту з ТЦК (відео)

Військовозобов'язаний був у розшуку через проблеми з військовим обліком, розповіли поліцейські. Фігурант вирішив втекти, але його затримали, хоч він і "летів" на надвисокій швидкості.

Related video

Громадяни, які вдень 17 січня рухались трасою Одеса-Київ, стали свідками перегонів на швидкості 170 км/год. У перегонах брав участь автомобіль Патрульної поліції та цивільна машина. Врешті втікача наздогнали. Поруч помітили людей у військовій формі, ймовірно, працівників терцентру комплектування (ТЦК). Пресслужба Патрульної поліції Одеської області розповіла, що сталось на дорозі.

Скандал з ТЦК — деталі

Поліція відреагувала на відео, яке о 13 год. 17 січня з'явилось у Telegram-каналі "Х* Одеса". Автор допису вказав, що події відбуваються на трасі Одеса-Київ на швидкості 170 км/год. Запис зробив невідомий громадянин: він коментував події, свідком яких став.

На першому відео бачимо дорогу, якою несеться машина. У якийсь момент поруч з'являється авто Патрульної поліції, яке стрімко прямує вперед. Голос за кадром пояснює, що відбувається: правоохоронці переслідують авто. Під час переслідування виникають небезпечні ситуації, які могли призвести до дорожньо-транспортних пригод, пояснив свідок. Тим часом на записі авто поліції петляє між машинами. Врешті, автобіль притиснули до обочини та зупинили.

Наступні кадри показують, як із заблокованого автомобіля витягують людину. Цим займаються поліцейські, а також мінімум троє громадян у військовій формі. Свідок вигукує, що затриманого чоловіка, ймовірно, б'ють ногами, але на записі цього не видно. Втім чути, як людину стогне.

"Навіщо ви його б'єте? Навіщо його потрібно бити?" — говорить свідок, обурюючись, серед іншого, небезпечними діями поліції під час перегонів.

Яка реакція поліції на скандал з ТЦК в Одесі

Близько 16 год. 17 січня на події на дорозі відреагувала Патрульна поліція Одеської області. Пресслужба відомства повідомила, що причина скандалу з ТЦК — водій автомобіля Volkswagen. У громадянина перевіряли документи та з'ясували, що він перебуває у розшуку терцентру комплектування. Підстави для розшуку — порушення правил військового обліку та протокол за ст. 210 КУпАП (штраф від 17 до 25,5 тис. грн). Громадянину запропонували зачекати, поки прибудуть працівники ТЦК для з'ясування обставин. Однак він не послухав, а почав тікати трасою М-05 Одеса-Київ, ідеться у дописі. Врешті його зупинили біля села Нерубайського.

За підсумками інциденту склали протокол, розповіли правоохоронці. Після цього людину передали у терцентр комплектування. Що далі відбулось з чоловіком, Патрульна поліція не розповіла.

Скандал з ТЦК - Патрульна поліція про перегони в Одесі 17 січня Фото: Скриншот

На сторінці Одеського обласного ТЦК та СП на момент публікації статті не було коментарів щодо інциденту на трасі.

Зазначимо, 13 січня Фокус писав про інший скандал з ТЦК. У одеських пабліках з'явились скриншоти ймовірного листування військкомів з водієм служби таксі. Зі скриншотів випливало, що військові використали таксі, щоб доставити до військкомату групу осіб, яких вони назвали ухилянтами.

Нагадуємо, 15 січня регіональна Рада адвокатів розповіла про інцидент з юристкою та військкомами, який стався у Київській області.