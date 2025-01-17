Погоня на скорости 170 км/ч: полиция рассказала о причине инцидента с ТЦК (видео)

Военнообязанный был в розыске из-за проблем с военным учетом, рассказали полицейские. Фигурант решил сбежать, но его задержали, хоть он и "летел" на сверхвысокой скорости.

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Граждане, которые днем 17 января двигались по трассе Одесса-Киев, стали свидетелями гонки на скорости 170 км/ч. В гонке участвовал автомобиль Патрульной полиции и гражданская машина. В итоге беглеца догнали. Рядом заметили людей в военной форме, вероятно, работников терцентра комплектования (ТЦК). Пресс-служба Патрульной полиции Одесской области рассказала, что произошло на дороге.

Скандал с ТЦК — детали

Полиция отреагировала на видео, которое в 13 час. 17 января появилось в Telegram-канале "Х* Одесса". Автор сообщения указал, что события происходят на трассе Одесса-Киев на скорости 170 км/ч. Запись сделал неизвестный гражданин, комментирующий события, свидетелем которых стал.

На первом видео видим дорогу, по которой несется машина. В какой-то момент рядом появляется авто Патрульной полиции, которое стремительно несется вперед. Голос за кадром объясняет, что происходит: правоохранители преследуют авто. Во время преследования возникают опасные ситуации, которые могли привести к дорожно-транспортным происшествиям, пояснил свидетель. Между тем на записи авто полиции петляет между машинами. Наконец, автомобиль прижали к обочине и остановили.

Следующие кадры показывают, как из заблокированного автомобиля вытаскивают гражданина. Этим занимаются полицейские, а также минимум три человека в военной форме. Свидетель восклицает, что задержанного мужчину, вероятно, бьют ногами, но на записи этого не видно. Впрочем, слышно, как человек стонет.

"Зачем вы его бьете? Зачем его нужно бить?" — говорит свидетель, возмущаясь, среди прочего, опасными действиями полиции во время гонки.

Какова реакция полиции на скандал с ТЦК в Одессе

Около 16 час. 17 января на события на дороге отреагировала Патрульная полиция Одесской области. Пресс-служба ведомства сообщила, что причина скандала с ТЦК — водитель автомобиля Volkswagen. У гражданина проверяли документы и выяснили, что он находится в розыске терцентра комплектования. Основания для розыска — нарушение правил воинского учета и протокол по ст. 210 КУоАП (штраф от 17 до 25,5 тыс. грн). Гражданину предложили подождать, пока прибудут работники ТЦК для выяснения обстоятельств. Однако он не послушал, а сбежал по трассе М-05 Одесса-Киев, говорится в заметке. В итоге его остановили возле села Нерубайского.

После инцидента составили протокол, рассказали правоохранители. После этого фигуранта передали в терцентр комплектования. Что дальше произошло с мужчиной, Патрульная полиция не рассказала.

Скандал с ТЦК — Патрульная полиция о гонках в Одессе 17 января Фото: Скриншот

На странице Одесского областного ТЦК и СП на момент публикации статьи не было комментариев относительно инцидента на трассе.

Отметим, 13 января Фокус писал о другом скандале с ТЦК. В одесских пабликах появились скриншоты вероятной переписки военкомов с водителем службы такси. Из скриншотов следовало, что военные использовали такси, чтобы доставить в военкомат группу лиц, которых они назвали уклонистами.

Напоминаем, 15 января региональный Совет адвокатов рассказал об инциденте с юристкой и военкомами, который произошел в Киевской области.