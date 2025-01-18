"Тривога почалася після серії вибухів": очевидці розповіли про балістичну атаку на Київ (відео)

В Офісі генпрокурора заявили, що внаслідок атаки на Київ загинув охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.

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Внаслідок балістичного удару Росії по Києву вранці 18 січня загинули троє людей. Інформація про загибель ще однієї людини не підтвердилася, повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"У Шевченківському районі Києва внаслідок російської атаки загинули троє людей — двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка", — зазначив він.

За його словами, ще троє постраждалих отримали медичну допомогу на місці, але від госпіталізації відмовилися.

В Офісі генпрокурора уточнили, що станом на 12:00 внаслідок атаки на Київ загинув охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.

Ткаченко заявив про часткове руйнування виробничої будівлі з подальшим загоранням на 3 поверсі, закладу харчування, бізнес-центру, торгівельного центру, магазину та 10 автомобілів. Також пошкоджено вхід та вихід станції метро "Лукʼянівська".

На місці працюють всі служби. У КМВА пообіцяли протягом дня повернути водопостачання.

Мешканці прилеглих до місця атаки будинків у Шевченківському районі Києва стверджують, що вибухи пролунав ще до сигналу повітряної тривоги.

"Вибух. Потім дуже сильно затрусило квартиру. Потім почалася тривога після серії вибухів", — сказав очевидець у коментарі телеканалу "Київ".

Люди розповіли, що їм довелося перечікувати обстріл у коридорі, адже після вибухів "вже не було сенсу прямувати до укриття".

У Києві близько 5:50 пролунала серія вибухів, яка сталася після відбою попередньої повітряної тривоги. Лише одразу після вибухів було знову оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що сили ППО збили дві балістичні ракети, які атакували Київ.

18 січня Росія атакували балістичними ракетами середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранені 10 людей.