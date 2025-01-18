"Тревога началась после серии взрывов": очевидцы рассказали о баллистической атаке на Киев (видео)

В Офисе генпрокурора заявили, что в результате атаки на Киев погиб охранник заведения питания и мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе.

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В результате баллистического удара России по Киеву утром 18 января погибли три человека. Информация о гибели еще одного человека не подтвердилась, сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

"В Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека — двое мужчин 43-х и 25-ти лет, и 41-летняя женщина", — отметил он.

По его словам, еще трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.

В Офисе генпрокурора уточнили, что по состоянию на 12:00 в результате атаки на Киев погиб охранник заведения питания и мужчина и женщина, которые находились в микроавтобусе.

Ткаченко заявил о частичном разрушении производственного здания с последующим возгоранием на 3 этаже, заведения питания, бизнес-центра, торгового центра, магазина и 10 автомобилей. Также повреждены вход и выход станции метро "Лукьяновская".

На месте работают все службы. В КГГА пообещали в течение дня вернуть водоснабжение.

Жители прилегающих к месту атаки домов в Шевченковском районе Киева утверждают, что взрывы прозвучали еще до сигнала воздушной тревоги.

"Взрыв. Потом очень сильно затрясло квартиру. Потом началась тревога после серии взрывов", — сказал очевидец в комментарии телеканалу "Киев".

Люди рассказали, что им пришлось пережидать обстрел в коридоре, ведь после взрывов "уже не было смысла идти в укрытие".

В Киеве около 5:50 прозвучала серия взрывов, которая произошла после отбоя предыдущей воздушной тревоги. Только сразу после взрывов была снова объявлена воздушная тревога.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что силы ПВО сбили две баллистические ракеты, которые атаковали Киев.

18 января Россия атаковали баллистическими ракетами центр города Запорожье. В результате обстрела ранены 10 человек.