Почему после сбития ракет в Киеве зафиксированы значительные разрушения: в Воздушных силах объяснили последствия

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, одну из ракет над Киевом сбили на небольшой высоте.

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В субботу утром, 18 января, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Несмотря на перехват целей, в столице зафиксированы значительные разрушения. Причины этого объяснил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина".

По словам Игната, баллистические ракеты являются "крайне сложными целями для перехвата". Обе ракеты, которые атаковали столицу, были уничтожены, заверил он. Одна из них была сбита на небольшой высоте, поэтому могут быть последствия от взрывной волны во время боевой работы.

Игнат отметил, что даже после сбивания ракеты ее фрагменты не исчезают в воздухе, а падают на землю.

"И, к сожалению, тоже могут наносить серьезные последствия на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбивания. Такое случается", — отметил представитель Воздушных сил.

Он также отметил важность соблюдения мер безопасности во время воздушных тревог.

Воздушные силы сообщили, что Россия выпустила по Украине 4 ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронов. Силы ПВО сбили две баллистические ракеты и 24 дрона. 14 беспилотников были локально потеряны.

Напомним, в результате российской баллистической атаки 18 января в Киеве, по последним данным, погибли четыре человека. В Шевченковском районе частично разрушено административное здание, бизнес-центр и магазины. Поврежден магистральный водопровод.

Также ВС РФ ударили баллистикой по центру Запорожья. 10 человек получили ранения. Одна женщина в тяжелом состоянии.