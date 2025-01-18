Чому після збиття ракет у Києві зафіксовані значні руйнування: у Повітряних силах пояснили наслідки

За словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, одну з ракет над Києвом збили на невеликій висоті.

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У суботу вранці, 18 січня, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Попри перехоплення цілей, у столиці зафіксовані значні руйнування. Причини цього пояснив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі "РБК-Україна".

За словами Ігната, балістичні ракети є "вкрай складними цілями для перехоплення". Обидві ракети, які атакували столицю, були знищені, запевнив він. Одна з них була збита на невеликій висоті, тому можуть бути наслідки від вибухової хвилі під час бойової роботи.

Ігнат зазначив, що навіть після збиття ракети її фрагменти не зникають у повітрі, а падають на землю.

"І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття. Таке трапляється", — зазначив представник Повітряних сил.

Він також наголосив на важливості дотримання заходів безпеки під час повітряних тривог.

Повітряні сили повідомили, що Росія випустила по Україні 4 ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 39 дронів. Сили ППО збили дві балістичні ракети і 24 дрони. 14 безпілотників було локаційно втрачено.

Нагадаємо, внаслідок російської балістичної атаки 18 січня у Києві, за останніми даними, загинуло четверо людей. У Шевченківському районі частково зруйнована адміністративна будівля, бізнес-центр та магазини. Пошкоджено магістральний водопровід.

Також ЗС РФ вдарили балістикою по середмістю Запоріжжя. 10 людей дістали поранення. Одна жінка у важкому стані.