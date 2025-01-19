Використовують Google-перекладач: українцям показали допит ЗСУ полоненого бійця КНДР (відео)

Стверджується, що в ролику — бійці ДШВ, які допитують полоненого північнокорейця в Курській області.

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Бійці десантно-штурмових військ ЗСУ, які зараз воюють у Курській області РФ, намагалися допитати полоненого солдата КНДР за допомогою голосового Google-перекладача на смартфоні. Відповідні кадри опублікував у себе в телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

Травмований чоловік у камуфляжі російської армії з перебинтованим обличчям намагається говорити в смартфон, але, судячи з усього, з перекладом все одно виникли труднощі, оскільки мова полоненого через травму обличчя ледь помітна.

Уперше про те, що ЗСУ взяли в полон військового з КНДР у Курській області, наявність яких довгий час не бачили США, з'явилося 26 грудня. Того дня в мережі з'явилося фото з нібито північнокорейцем. Наступного дня південнокорейське розвідувальне агентство підтвердило, що Сили оборони взяли в полон пораненого військового КНДР. Пізніше стало відомо, що він помер від ран, отриманих перед захопленням у полон.

Увечері 27 грудня у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українським військовим вдалося взяти в полон кількох солдатів із Північної Кореї. Однак вони були дуже важко поранені і їх не вдалося реанімувати.

РФ і Північна Корея попри величезні втрати північнокорейських бійців і надалі відмовляються визнати те, що солдатів КНДР направили на війну проти України. Посол Південної Кореї в ООН Хван Джун-кук повідомив, що військові КНДР вважали, що їдуть на навчання, а не на війну в Україну. Вони не знали, що братимуть участь у російсько-українській війні, а вважали, що беруть участь у навчаннях з імітації бойових дій.

11 січня Зеленський повідомив про полон у Курській області ще двох солдатів із Північної Кореї. Один із солдатів мав російський військовий квиток на ім'я іншої людини, яка була зареєстрована в Росії.

За даними агентства Yonhap, Північна Корея направила близько 11 000 своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України. З них щонайменше 100 північнокорейців загинули, і близько 1000 бійців дістали поранення.

Раніше Фокус писав, що смертники з КНДР стали новою проблемою ЗСУ.