Используют Google-переводчик: украинцам показали допрос ВСУ пленного бойца КНДР (видео)

Утверждается, что в ролике – бойцы ДШВ, которые допрашивают пленного северокорейца в Курской области.

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Бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ, которые сейчас воюют в Курской области РФ, пытались допросить пленного солдата КНДР помощью голосового Google-переводчика на смартфоне. Соответствующие кадры опубликовал у себя в телеграмм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Травмированный мужчина в камуфляже российской армии с перебинтованным лицом пытается говорить в смартфон, но, судя по всему, с переводом все равно возникли трудности, поскольку речь пленного из-за травмы лица едва различимая.

Впервые о том, что ВСУ взяли в плен военного из КНДР в Курской области, наличие которых долгое время не видели США, появилось 26 декабря. В тот день в сети появилось фото с якобы северокорейцем. На следующий день южнокорейское разведывательное агентство подтвердило, что Силы обороны взяли в плен раненого военного КНДР. Позже стало известно, что он скончался от ран, полученных перед захватом в плен.

Вечером 27 декабря в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинским военным удалось взять в плен нескольких солдат из Северной Кореи. Однако они были очень тяжело ранены и их не удалось реанимировать.

РФ и Северная Корея несмотря на огромные потери северокорейских бойцов и в дальнейшем отказываются признать то, что солдат КНДР направили на войну против Украины. Посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук сообщил, что военные КНДР считали, что едут на учения, а не на войну в Украину. Они не знали, что будут участвовать в российско-украинской войне, а считали, что участвуют в учениях по имитации боевых действий.

11 января Зеленский сообщил о пленении в Курской области еще двух солдат из Северной Кореи. Один из солдат имел российский военный билет на имя другого человека, который был зарегистрирован в России.

По данным агентства Yonhap, Северная Корея направила около 11 000 своих солдат для поддержки России в войне против Украины. Из них не менее 100 северокорейцев погибли, и около 1000 бойцов получили ранения.

Ранее Фокус писал, что смертники из КНДР стали новой проблемой ВСУ.