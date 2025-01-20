Поранених російських солдатів кийками та електрошокерами змушують повертатися на війну в Україну (відео)
На відео чоловік у формі з нашивкою "військова поліція" підходить до людини в чорному одязі, після чого починає застосовувати спецзасоби — кийок і електрошокер.
У мережі з'явилися кадри, на яких поранених російських солдатів б'ють кийком, застосовують електрошокер і погрожують насильством у спробі відправити на війну. Кадри напередодні, 19 січня, опублікував канал "Комітет-Рада солдатських матерів".
Стверджується, що співробітники військової поліції РФ побили військовослужбовців 55-ї мотострілецької бригади з Тиви перед відправленням на фронт.
На відео чоловік у формі з нашивкою "військова поліція" підходить до людини в чорному одязі, після чого починає застосовувати спецзасоби — кийок і електрошокер.
Потім він почав завдавати ударів іншій людині, яка спиралася на тростину.
Правозахисник Віталій Бородін заявив, що у чоловіка на відео "зламана спина, а стан його важкий".
Повідомляється, що влада Туви почала розгляд після поширення відео з побиттям військових у Telegram-каналах. Про це повідомила пресслужба уряду російської республіки.
Зазначається, що 16 січня 2025 року у військовій частині №55115 "зафіксували випадки жорстокого поводження з контрактниками".
"Зокрема, мали місце побиття та застосування електрошокерів перед їхнім відправленням у зону СВО", — зазначається в публікації. У дописі також ішлося про те, що всіх винуватців установлено, і наразі триває дослідча перевірка.
За даними Генштабу ЗСУ, російські війська за час повномасштабного вторгнення втратили в Україні 820 430 убитими та пораненими.
Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов повідомив, що винуватця затримали, але затримали не за тортури, а за те, що допустив витік відео.
Нагадаємо, що Сили оборони відбили позиції в районі Курахового. Українським бійцям вдалося потіснити противника в районі населеного пункту Зеленівка.
Також повідомлялося, що ветеран назвав причину, через яку партнери не хочуть надавати Україні системи Patriot.