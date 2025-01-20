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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Поранених російських солдатів кийками та електрошокерами змушують повертатися на війну в Україну (відео)

Побиття поранених російських військових
Фото: Скрін відео | Побиття поранених російських військових

На відео чоловік у формі з нашивкою "військова поліція" підходить до людини в чорному одязі, після чого починає застосовувати спецзасоби — кийок і електрошокер.

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У мережі з'явилися кадри, на яких поранених російських солдатів б'ють кийком, застосовують електрошокер і погрожують насильством у спробі відправити на війну. Кадри напередодні, 19 січня, опублікував канал "Комітет-Рада солдатських матерів".

Побиття російських поранених військових

Стверджується, що співробітники військової поліції РФ побили військовослужбовців 55-ї мотострілецької бригади з Тиви перед відправленням на фронт.

На відео чоловік у формі з нашивкою "військова поліція" підходить до людини в чорному одязі, після чого починає застосовувати спецзасоби — кийок і електрошокер.

Побиття поранених російських військових Fullscreen
Побиття поранених російських військових
Побиття поранених російських військових Fullscreen
Побиття поранених російських військових
Побиття поранених російських військових Fullscreen
Побиття поранених російських військових

Потім він почав завдавати ударів іншій людині, яка спиралася на тростину.

Правозахисник Віталій Бородін заявив, що у чоловіка на відео "зламана спина, а стан його важкий".

Повідомляється, що влада Туви почала розгляд після поширення відео з побиттям військових у Telegram-каналах. Про це повідомила пресслужба уряду російської республіки.

Зазначається, що 16 січня 2025 року у військовій частині №55115 "зафіксували випадки жорстокого поводження з контрактниками".

"Зокрема, мали місце побиття та застосування електрошокерів перед їхнім відправленням у зону СВО", — зазначається в публікації. У дописі також ішлося про те, що всіх винуватців установлено, і наразі триває дослідча перевірка.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська за час повномасштабного вторгнення втратили в Україні 820 430 убитими та пораненими.

Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов повідомив, що винуватця затримали, але затримали не за тортури, а за те, що допустив витік відео.

Нагадаємо, що Сили оборони відбили позиції в районі Курахового. Українським бійцям вдалося потіснити противника в районі населеного пункту Зеленівка.

Також повідомлялося, що ветеран назвав причину, через яку партнери не хочуть надавати Україні системи Patriot.