Поранених російських солдатів кийками та електрошокерами змушують повертатися на війну в Україну (відео)

На відео чоловік у формі з нашивкою "військова поліція" підходить до людини в чорному одязі, після чого починає застосовувати спецзасоби — кийок і електрошокер.

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У мережі з'явилися кадри, на яких поранених російських солдатів б'ють кийком, застосовують електрошокер і погрожують насильством у спробі відправити на війну. Кадри напередодні, 19 січня, опублікував канал "Комітет-Рада солдатських матерів".

Побиття російських поранених військових

Стверджується, що співробітники військової поліції РФ побили військовослужбовців 55-ї мотострілецької бригади з Тиви перед відправленням на фронт.

На відео чоловік у формі з нашивкою "військова поліція" підходить до людини в чорному одязі, після чого починає застосовувати спецзасоби — кийок і електрошокер.

Побиття поранених російських військових

Побиття поранених російських військових

Побиття поранених російських військових

Потім він почав завдавати ударів іншій людині, яка спиралася на тростину.

Правозахисник Віталій Бородін заявив, що у чоловіка на відео "зламана спина, а стан його важкий".

Повідомляється, що влада Туви почала розгляд після поширення відео з побиттям військових у Telegram-каналах. Про це повідомила пресслужба уряду російської республіки.

Зазначається, що 16 січня 2025 року у військовій частині №55115 "зафіксували випадки жорстокого поводження з контрактниками".

"Зокрема, мали місце побиття та застосування електрошокерів перед їхнім відправленням у зону СВО", — зазначається в публікації. У дописі також ішлося про те, що всіх винуватців установлено, і наразі триває дослідча перевірка.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська за час повномасштабного вторгнення втратили в Україні 820 430 убитими та пораненими.

Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов повідомив, що винуватця затримали, але затримали не за тортури, а за те, що допустив витік відео.

Нагадаємо, що Сили оборони відбили позиції в районі Курахового. Українським бійцям вдалося потіснити противника в районі населеного пункту Зеленівка.

Також повідомлялося, що ветеран назвав причину, через яку партнери не хочуть надавати Україні системи Patriot.