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Военный Фокус Российско-украинская война

Раненых российских солдат дубинками и электрошокерами заставляют возвращаться на войну в Украину (видео)

Избиение раненых российских военных
Фото: Скрин видео | Избиение раненых российских военных

На видео мужчина в форме с нашивкой "военная полиция" подходит к человеку в черной одежде, после чего начинает применять сцецсредства — дубинку и электрошокер.

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В сети появились кадры, на которых раненых росийских солдат избивают дубинкой, применяют электрошокер и угрожают насилием в попытке отправить на войну. Кадры накануне, 19 января, были опубликованы каналом "Комитет–Совет солдатских матерей".

Избиение российских раненых военных

Утверждается, что сотрудники военной полиции РФ избили военнослужащих 55-й мотострелковой бригады из Тывы перед отправкой на фронт.

На видео мужчина в форме с нашивкой "военная полиция" подходит к человеку в черной одежде, после чего начинает применять сцецсредства — дубинку и электрошокер.

Избиение раненых российских военных Fullscreen
Избиение раненых российских военных
Избиение раненых российских военных Fullscreen
Избиение раненых российских военных
Избиение раненых российских военных Fullscreen
Избиение раненых российских военных

Затем он принялся наносить удары другому человеку, который опирался на трость.

Правозащитник Виталий Бородин заявил, что у мужчины на видео "сломана спина, а состояние его тяжелое".

Сообщится, что власти Тувы начали разбирательство после распространения видео с избиениями военных в Telegram-каналах. Об этом сообщила пресс-служба правительства российской республики.

Отмечается, что 16 января 2025 года в военной части №55115 "зафиксировали случаи жестокого обращения с контрактниками".

"В частности, имели место быть избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО", — отмечается в публикации. В посте также говорилось, что все виновники установлены и сейчас проводится доследственная проверка.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска за время полномасштабного вторжения потеряли в Украине 820 430 убитыми и ранеными.

Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов сообщил, что виновник был задержан, но задержан не за пытки, а за то, что допустил утечку видео.

Напомним, что Силы обороны отбили позиции в районе Курахово. Украинским бойцам удалось потеснить противника в районе населенного пункта Зеленовка.

Также сообщалось, что ветеран назвал причину, по которой партнеры не хотят предоставлять Украине системы Patriot.