Раненых российских солдат дубинками и электрошокерами заставляют возвращаться на войну в Украину (видео)

На видео мужчина в форме с нашивкой "военная полиция" подходит к человеку в черной одежде, после чего начинает применять сцецсредства — дубинку и электрошокер.

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В сети появились кадры, на которых раненых росийских солдат избивают дубинкой, применяют электрошокер и угрожают насилием в попытке отправить на войну. Кадры накануне, 19 января, были опубликованы каналом "Комитет–Совет солдатских матерей".

Избиение российских раненых военных

Утверждается, что сотрудники военной полиции РФ избили военнослужащих 55-й мотострелковой бригады из Тывы перед отправкой на фронт.

На видео мужчина в форме с нашивкой "военная полиция" подходит к человеку в черной одежде, после чего начинает применять сцецсредства — дубинку и электрошокер.

Избиение раненых российских военных

Избиение раненых российских военных

Избиение раненых российских военных

Затем он принялся наносить удары другому человеку, который опирался на трость.

Правозащитник Виталий Бородин заявил, что у мужчины на видео "сломана спина, а состояние его тяжелое".

Сообщится, что власти Тувы начали разбирательство после распространения видео с избиениями военных в Telegram-каналах. Об этом сообщила пресс-служба правительства российской республики.

Отмечается, что 16 января 2025 года в военной части №55115 "зафиксировали случаи жестокого обращения с контрактниками".

"В частности, имели место быть избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО", — отмечается в публикации. В посте также говорилось, что все виновники установлены и сейчас проводится доследственная проверка.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска за время полномасштабного вторжения потеряли в Украине 820 430 убитыми и ранеными.

Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов сообщил, что виновник был задержан, но задержан не за пытки, а за то, что допустил утечку видео.

Напомним, что Силы обороны отбили позиции в районе Курахово. Украинским бойцам удалось потеснить противника в районе населенного пункта Зеленовка.

Также сообщалось, что ветеран назвал причину, по которой партнеры не хотят предоставлять Украине системы Patriot.