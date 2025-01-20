Солдати й експерти: міністр оборони Італії хоче відправити військовий контингент в Україну

Генерал Гвідо Крозетто має намір "винести уроки" для італійської армії з того, що відбувається в Україні. Планується зробити це безпечно і після схвалення в парламенті країни.

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Було б корисно відправити італійських військових і експертів в Україну, щоб вони склали уявлення про війну проти РФ, яка триває, і отримали необхідні уроки для італійської армії. Про це заявив міністр оборони країни Гвідо Крозетто в понеділок, 20 січня, передає ANSA.

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"Буде корисно відправити офіцерів і людей, щоб зрозуміти, що відбувається, як вони воюють, які уроки для наших збройних сил можна зробити з того, що відбувається, і запобігти цьому, тому що завдання оборони — захищати", — заявив він у кулуарах під час церемонії, присвяченій зміні командувача спільних операцій. Генерал Джованні Марія Іануччі обійняв нову посаду у відомстві Міноборони Італії.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

За його словами, якщо це можливо зробити безпечно і після схвалення в парламенті, тоді це "було б дуже корисно для нашої оборони".

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