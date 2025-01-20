Солдаты и эксперты: министр обороны Италии хочет отправить военный контингент в Украину

Генерал Гвидо Крозетто намерен "извлечь уроки" для итальянской армии из происходящего в Украине. Планируется сделать это безопасно и после одобрения в парламенте страны.

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Было бы полезно отправить итальянских военных и экспертов в Украину, чтобы они составили представление о продолжающейся войне против РФ и получили необходимые уроки для итальянской армии. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто в понедельник, 20 января, передает ANSA.

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"Будет полезно отправить офицеров и людей, чтобы понять, что происходит, как они воюют, какие уроки для наших вооруженных сил можно извлечь из происходящего и предотвратить, потому что задача обороны — защищать", — заявил он в кулуарах во время церемонии, посвященной смене командующего совместных операций. Генерал Джованни Мария Иануччи занял новую должность в ведомстве Минобороны Италии.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто

По его словам, если это возможно сделать безопасно и после одобрения в парламенте, тогда это "было бы очень полезно для нашей обороны".

Напомним, что Франция и Британия обсуждают отправку своих войск в Украину. Журналисты описали три сценария их размещения.

Также сообщалось, что "Азов" хочет сформировать иностранный батальон. В бригаде рассказали, чего ожидают от добровольцев из-за рубежа.