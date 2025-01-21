"Український тиждень" у Вашингтоні: переговори з Трампом можуть відбутися в лютому, — Арахамія

За словами лідера фракції "Слуга народу", на початку лютого у Вашингтоні відбудеться "Український тиждень", на якому можуть відбуватися основні процеси та переговори з новою командою президента США.

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Переговори українського керівництва з новою адміністрацією Білого дому на чолі з президентом Дональдом Трампом можуть відбутися на початку лютого під час Українського тижня у Вашингтоні. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там дійсно відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо", — заявив Арахамія, додавши, що через кілька тижнів з'являться всі необхідні новини.

Голова комітету Верховної Ради України із зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі "Радіо Свобода" згадав про те, що вкрай важливо, щоб спочатку відбулася зустріч нового президента з українською стороною, а потім уже з представниками Кремля.

За його словами, телефонна розмова Зеленського з Трампом може відбутися протягом тижня, але особисту зустріч українського та американського лідерів так само швидко організувати навряд чи вдасться.

Днями радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що президент США рішуче налаштований завершити війну в Україні. Основними питаннями на гіпотетичних мирних переговорах будуть: хто в них братиме участь, як залучити сторони до переговорів і якими мають бути рамки угоди.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, команда Трампа готує план нафтових санкцій проти РФ, щоб домогтися угоди щодо України.

Також повідомлялося, що після інавгурації Трамп заявив, що Зеленський хоче укласти угоду про закінчення війни, а Путін повинен домовлятися.