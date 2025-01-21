"Украинская неделя" в Вашингтоне: переговоры с Трампом могут состояться в феврале, — Арахамия

По словам лидера фракции "Слуга народа", в начале февраля в Вашингтоне пройдет "Украинская неделя", на которой могут происходить основные процессы и переговоры с новой командой президента США.

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Переговоры украинского руководства с новой администрацией Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом могут пройти в начале февраля в ходе Украинской недели в Вашингтоне. Такое заявление в эфире телемарафона сделал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В начале февраля будет "Украинская неделя" в Вашингтоне. Я думаю, что там действительно будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем", — заявил Арахамия, добавив, что по прошествии нескольких недель появятся все необходимые новости.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике Александр Мережко в комментарии "Радио Свобода" упомянул о том, что крайне важно, чтобы вначале состоялась встреча нового президента с украинской стороной, а затем уже с представителями Кремля.

По его словам, телефонный разговор Зеленского с Трампом может состояться в течение недели, но личную встречу украинского и американского лидеров столь же быстро организовать вряд ли удастся.

На днях советник по национальной безопасности Трампа Майк Уолтц заявил, что президент США решительно настроен завершить войну в Украине. Основными вопросами на гипотетических мирных переговорах будут: кто в них будет участвовать, как привлечь стороны к переговорам и какими должны быть рамки соглашения.

Напомним, что, по данным Bloomberg, команда Трампа готовит план нефтяных санкций против РФ, чтобы добиться сделки по Украине.

Также сообщалось, что после инаугурации Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить соглашение об окончании войны, а Путин должен договариваться.