"Шахеди" літають низько і влучають у квартири: експерт назвав найнебезпечніші поверхи

За словами Валерія Романенка, найчастіше ударні БПЛА влучають у новобудови-"свічки", бо їх немає на радянських картах, якими користуються окупанти для складання маршрутів.

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Під час російських атак по містах України безпілотні літальні апарати типу "Shahed" можуть літати на наднизькій висоті. Це становить небезпеку для висотних будинків, особливо для поверхів на висоті близько 50 метрів, розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в інтерв'ю ТСН.

Фахівець не вважає наднизькі польоти новою тактикою ворога, проте говорить, що низькі польоти дронів цілком можливі та несуть загрозу жителям багатоповерхових будинків, особливо розповсюджених у столиці "свічок".

"Противник налаштовує свої БПЛА для польоту на надмалій висоті, щоб ускладнити їх виявлення радарами. Але фіксація їх акустичними й оптичними системами виявлення при цьому значно полегшується", — пояснює Романенко.

За його словами, найбільший ризик влучання зберігається для висотних новобудов, бо їх немає на старих радянських мапах, якими користуються росіяни для прокладання маршрутів безпілотників і крилатих ракет. "Шахеди" найчастіше літають на висоті близько 40-60 метрів.

"Тобто найбільша загроза для квартир між 14 та 18 поверхами. Більшість "Шахедів" саме туди влучає. Принаймні, в кілометрі від мого будинку було влучання дрона у багатоповерхівку, а зона влучання – 15-16 поверхи", — каже авіаексперт.

Як уберегтися під час атаки БПЛА

Якщо безпілотники вже дісталися вулиць Києва, найкращим рішенням буде своєчасно пройти до укриття. Проте коли щоночі відбувається по кілька атак, не всі готові щоразу спускатися до сховища, зазначає Валерій Романенко.

"Якщо вже триває повітряна боротьба над містом, то у ДСНС радять знаходитися якомога далі від вікон. Якщо атака вночі, то найкраще перечекати тривогу на майданчику біля ліфта, так, щоб вас захищало декілька стін з усіх боків. Це єдине, що можна порадити людям. Адже дійсно, якщо атака вночі та ще й по 3-4 рази з відбоями, то до укриття не набігаєшся", — говорить фахівець.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня РФ обстріляла Запоріжжя балістикою. Ракета влучила в житловий будинок. Загинув 47-річний чоловік, поранення дістали 24 людини, серед них — двомісячне немовля.

Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ 20 січня опублікували відео збиття "Шахеда" РФ над Харківською областю.