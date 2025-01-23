РФ обстріляла Запоріжжя балістикою: є загиблий, поранено 2-місячне немовля (фото, відео)

Кількість постраждалих від удару балістичними ракетами по Запоріжжю зросла до 24 людей. Від поранень загинув 47-річний чоловік.

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В ніч з 22 на 23 січня Росія атакувала Запоріжжя чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. Внаслідок нічної атаки РФ загинув 47-річний чоловік, серед поранених — двомісячна дитина, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

П'ять постраждалих людей були у важкому стані, ще п'ять отримали травми середньої тяжкості. Серед поранених — два співробітники ДСНС.

За словами Федорова, російська ракета влучила у житлову забудову обласного центру. Вибуховою хвилею вибило вікна, понівечило дах одного з будинків. Усього за цю ніч надійшло 7 повідомлень про руйнування росіянами житлових будинків і об'єктів інфраструктури області.

О 7:34 голова області повідомив, що кількість поранених збільшилася до 24.

Російська балістична ракета влучила в житлову забудову Фото: Запорізька ОВА ЗС РФ обстріляли житлові будинки в Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Обстріл України 23 січня

Крім того, РФ атакувала Україну ударними безпілотниками. За даними Повітряних сил України, протягом ночі ворожі дрони рухалися Харківською, Сумською, Полтавською, Чернігівською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Черкаською областями, на півдні — Миколаївською. Про наслідки наразі не відомо.

Станом на 6:42 зафіксували БПЛА на околицях Києва, перед тим у столиці було оголошено повітряну тривогу, яка на момент публікації матеріалу триває.

21 січня в результаті російського обстрілу Придніпровської залізниці було поранено трьох залізничників.

18 січня росіяни під час ранкової атаки балістикою понівечили собор УПЦ (МП) в Запоріжжі.