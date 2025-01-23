РФ обстреляла Запорожье баллистикой: есть погибший, ранен 2-месячный младенец (фото, видео)
Количество пострадавших от удара баллистическими ракетами по Запорожью возросло до 24 человек. От ранений погиб 47-летний мужчина.
В ночь с 22 на 23 января Россия атаковала Запорожье четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. В результате ночной атаки РФ погиб 47-летний мужчина, среди раненых — двухмесячный ребенок, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Пять пострадавших людей были в тяжелом состоянии, еще пять получили травмы средней тяжести. Среди раненых — два сотрудника ГСЧС.
По словам Федорова, российская ракета попала в жилую застройку областного центра. Взрывной волной выбило окна, изуродовало крышу одного из домов. Всего за эту ночь поступило 7 сообщений о разрушении россиянами жилых домов и объектов инфраструктуры области.
В 7:34 глава области сообщил, что количество раненых увеличилось до 24.
Обстрел Украины 23 января
Кроме того, РФ атаковала Украину ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил Украины, в течение ночи вражеские дроны двигались по Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областям, на юге — Николаевской. О последствиях пока не известно.
По состоянию на 6:42 зафиксировали БПЛА в окрестностях Киева, перед тем в столице была объявлена воздушная тревога, которая на момент публикации материала продолжается.
21 января в результате российского обстрела Приднепровской железной дороги были ранены трое железнодорожников.
18 января россияне во время утренней атаки баллистикой изуродовали собор УПЦ (МП) в Запорожье.