РФ обстреляла Запорожье баллистикой: есть погибший, ранен 2-месячный младенец (фото, видео)

Количество пострадавших от удара баллистическими ракетами по Запорожью возросло до 24 человек. От ранений погиб 47-летний мужчина.

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В ночь с 22 на 23 января Россия атаковала Запорожье четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. В результате ночной атаки РФ погиб 47-летний мужчина, среди раненых — двухмесячный ребенок, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Пять пострадавших людей были в тяжелом состоянии, еще пять получили травмы средней тяжести. Среди раненых — два сотрудника ГСЧС.

По словам Федорова, российская ракета попала в жилую застройку областного центра. Взрывной волной выбило окна, изуродовало крышу одного из домов. Всего за эту ночь поступило 7 сообщений о разрушении россиянами жилых домов и объектов инфраструктуры области.

В 7:34 глава области сообщил, что количество раненых увеличилось до 24.

Российская баллистическая ракета попала в жилую застройку Фото: Запорожская ОВА ВС РФ обстреляли жилые дома в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Обстрел Украины 23 января

Кроме того, РФ атаковала Украину ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил Украины, в течение ночи вражеские дроны двигались по Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областям, на юге — Николаевской. О последствиях пока не известно.

По состоянию на 6:42 зафиксировали БПЛА в окрестностях Киева, перед тем в столице была объявлена воздушная тревога, которая на момент публикации материала продолжается.

21 января в результате российского обстрела Приднепровской железной дороги были ранены трое железнодорожников.

18 января россияне во время утренней атаки баллистикой изуродовали собор УПЦ (МП) в Запорожье.