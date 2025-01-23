"Шахеды" летают низко и попадают в квартиры: эксперт назвал самые опасные этажи

По словам Валерия Романенко, чаще всего ударные БПЛА попадают в новостройки-"свечки", потому что их нет на советских картах, которыми пользуются оккупанты для составления маршрутов.

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Во время российских атак по городам Украины беспилотные летательные аппараты типа "Shahed" могут летать на сверхнизкой высоте. Это представляет опасность для высотных домов, в особенности для этажей на высоте около 50 метров, рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью ТСН.

Специалист не считает сверхнизкие полеты новой тактикой врага, однако говорит, что низкие полеты дронов вполне возможны и несут угрозу жителям многоэтажных домов, особо распространенных в столице "свечей".

"Противник настраивает свои БПЛА для полета на сверхмалой высоте, чтобы усложнить их обнаружение радарами. Но фиксация их акустическими и оптическими системами обнаружения при этом значительно облегчается", — объясняет Романенко.

По его словам, наибольший риск попадания сохраняется для высотных новостроек, потому что их нет на старых советских картах, которыми пользуются россияне для прокладывания маршрутов беспилотников и крылатых ракет. "Шахеды" чаще всего летают на высоте около 40-60 метров.

"То есть наибольшая угроза для квартир между 14 и 18 этажами. Большинство "Шахедов" именно туда попадает. По крайней мере, в километре от моего дома было попадание дрона в многоэтажку, а зона попадания — 15-16 этажи", — говорит авиаэксперт.

Как уберечься во время атаки БПЛА

Если беспилотники уже добрались до улиц Киева, лучшим решением будет своевременно пройти в укрытие. Однако когда каждую ночь происходит по несколько атак, не все готовы каждый раз спускаться в убежище, отмечает Валерий Романенко.

"Если уже идет воздушная борьба над городом, то в ГСЧС советуют находиться подальше от окон. Если атака ночью, то лучше переждать тревогу на площадке возле лифта, так, чтобы вас защищало несколько стен со всех сторон. Это единственное, что можно посоветовать людям. Ведь действительно, если атака ночью да еще и по 3-4 раза с отбоями, то к укрытию не набегаешься", — говорит специалист.

Напомним, в ночь на 23 января РФ обстреляла Запорожье баллистикой. Ракета попала в жилой дом. Погиб 47-летний мужчина, ранения получили 24 человека, среди них — двухмесячный младенец.

Бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ 20 января опубликовали видео сбития "Шахеда" РФ над Харьковской областью.