"Символ вогневої підтримки": українські десантники показали роботу з гранатометом МК-19 (фото)

За словами десантників, це ідеальний інструмент, який добре працює в умовах бруду, води або низьких температур.

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Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади показали роботу з американським автоматичним станковим гранатометом зі стрічковим живленням. Пост опубліковано в Telegram-каналі бригади.

"МК-19 — це символ сучасної вогневої підтримки, що поєднує в собі велику міць, універсальність і простоту експлуатації", — йдеться в публікації.

За словами десантників, це ідеальний інструмент, який добре працює в умовах бруду, води або низьких температур, що робить його ідеальним для польових умов.

МК-19 здатний знищувати живу силу, легку бронетехніку та укріплення ворога.

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19 (Mark 19)

Гранатомет Mk-19 був розроблений за часів Війни у В'єтнамі, на озброєнні перебуває з 1968 року.

версії гранатомета: Mk 19 Mod 0, Mk 19 Mod 1, Mk 19 Mod 2, Mk 19 Mod 3, Mk 19 Mod 4;

ціна гранатомета Mk-19 — 20 000 доларів;

виробник — Saco Defense Industries (зараз підрозділ General Dynamics Ordnance and Tactical Systems).

Війни, в яких використовувався гранатомет Mk-19:

Війна у В'єтнамі;

Китайсько-в'єтнамська війна;

Кампучійсько-в'єтнамський конфлікт;

Китайсько-в'єтнамські конфлікти 1979-91 рр.;

Третя Індокитайська війна;

Афганська війна;

Війна в Перській затоці;

Війна в Афганістані (2001-2021);

Війна в Іраку;

Ліванська війна 2006 року;

Курдо-турецький конфлікт із 1978 року;

Нарковійна в Мексиці;

Війна в Газі;

Вторгнення в Ємен;

Російсько-українська війна;

Нагадаємо, що, за даними DeepState, війська РФ окупували село в Донецькій області та просунулися біля Часового Яру.

Також повідомлялося, що 22 січня стало відомо, що в боях із військами РФ загинув 68-річний командир групи ГУР Костянтин Жук.