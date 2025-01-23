"Символ вогневої підтримки": українські десантники показали роботу з гранатометом МК-19 (фото)
За словами десантників, це ідеальний інструмент, який добре працює в умовах бруду, води або низьких температур.
Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади показали роботу з американським автоматичним станковим гранатометом зі стрічковим живленням. Пост опубліковано в Telegram-каналі бригади.
"МК-19 — це символ сучасної вогневої підтримки, що поєднує в собі велику міць, універсальність і простоту експлуатації", — йдеться в публікації.
За словами десантників, це ідеальний інструмент, який добре працює в умовах бруду, води або низьких температур, що робить його ідеальним для польових умов.
МК-19 здатний знищувати живу силу, легку бронетехніку та укріплення ворога.
Гранатомет Mk-19 (Mark 19)
Гранатомет Mk-19 був розроблений за часів Війни у В'єтнамі, на озброєнні перебуває з 1968 року.
- версії гранатомета: Mk 19 Mod 0, Mk 19 Mod 1, Mk 19 Mod 2, Mk 19 Mod 3, Mk 19 Mod 4;
- ціна гранатомета Mk-19 — 20 000 доларів;
- виробник — Saco Defense Industries (зараз підрозділ General Dynamics Ordnance and Tactical Systems).
Війни, в яких використовувався гранатомет Mk-19:
- Війна у В'єтнамі;
- Китайсько-в'єтнамська війна;
- Кампучійсько-в'єтнамський конфлікт;
- Китайсько-в'єтнамські конфлікти 1979-91 рр.;
- Третя Індокитайська війна;
- Афганська війна;
- Війна в Перській затоці;
- Війна в Афганістані (2001-2021);
- Війна в Іраку;
- Ліванська війна 2006 року;
- Курдо-турецький конфлікт із 1978 року;
- Нарковійна в Мексиці;
- Війна в Газі;
- Вторгнення в Ємен;
- Російсько-українська війна;
Нагадаємо, що, за даними DeepState, війська РФ окупували село в Донецькій області та просунулися біля Часового Яру.
Також повідомлялося, що 22 січня стало відомо, що в боях із військами РФ загинув 68-річний командир групи ГУР Костянтин Жук.