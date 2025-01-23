"Символ огневой поддержки": украинские десантники показали работу с гранатометом МК-19 (фото)

По словам десантников, это идеальный инструмент, который хорошо работает в условиях грязи, воды или низких температур.

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Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады показали работу с американским автоматическим станковым гранатометом с ленточным питанием. Пост опубликован в Telegram-канале бригады.

"МК-19 – это символ современной огневой поддержки, сочетающий в себе большую мощь, универсальность и простоту эксплуатации", — говорится в публикации.

По словам десантников, это идеальный инструмент, который хорошо работает в условиях грязи, воды или низких температур, что делает его идеальным для полевых условий.

МК-19 способен уничтожать живую силу, легкую бронетехнику и укрепления неприятеля.

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19 (Mark 19)

Гранатомет Mk-19 был разработан во времена Войны во Вьетнаме, на вооружении находится с 1968 года.

версии гранатомета: Mk 19 Mod 0, Mk 19 Mod 1, Mk 19 Mod 2, Mk 19 Mod 3, Mk 19 Mod 4;

цена гранатомета Mk-19 — 20 000 долларов;

производитель — Saco Defense Industries (сейчас подразделение General Dynamics Ordnance and Tactical Systems).

Войны, в которых использовался гранатомет Mk-19:

Война во Вьетнаме;

Китайско-вьетнамская война;

Кампучийско-вьетнамский конфликт;

Китайско-вьетнамские конфликты 1979-91 гг.;

Третья Индокитайская война;

Афганская война;

Война в Персидском заливе;

Война в Афганистане (2001—2021);

Война в Ираке;

Ливанская война 2006 года;

Курдо-турецкий конфликт с 1978 года;

Нарковойна в Мексике;

Война в Газе;

Вторжение в Йемен;

Российско-украинская война;

Напомним, что, по данным DeepState, войска РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись возле Часового Яра.

Также сообщалось, что 22 января стало известно, что в боях с войсками РФ погиб 68-летний командир группы ГУР Константин Жук.