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Военный Фокус Российско-украинская война

"Символ огневой поддержки": украинские десантники показали работу с гранатометом МК-19 (фото)

Гранатомет Mk-19
Фото: 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада | Гранатомет Mk-19

По словам десантников, это идеальный инструмент, который хорошо работает в условиях грязи, воды или низких температур.

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Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады показали работу с американским автоматическим станковым гранатометом с ленточным питанием. Пост опубликован в Telegram-канале бригады.

"МК-19 – это символ современной огневой поддержки, сочетающий в себе большую мощь, универсальность и простоту эксплуатации", — говорится в публикации.

По словам десантников, это идеальный инструмент, который хорошо работает в условиях грязи, воды или низких температур, что делает его идеальным для полевых условий.

МК-19 способен уничтожать живую силу, легкую бронетехнику и укрепления неприятеля.

Гранатомет Mk-19 Fullscreen
Гранатомет Mk-19
Гранатомет Mk-19 Fullscreen
Гранатомет Mk-19
Гранатомет Mk-19 Fullscreen
Гранатомет Mk-19
Гранатомет Mk-19 Fullscreen
Гранатомет Mk-19
Гранатомет Mk-19 Fullscreen
Гранатомет Mk-19
Гранатомет Mk-19 Fullscreen
Гранатомет Mk-19
Гранатомет Mk-19 Fullscreen
Гранатомет Mk-19

Гранатомет Mk-19 (Mark 19)

Гранатомет Mk-19 был разработан во времена Войны во Вьетнаме, на вооружении находится с 1968 года.

  • версии гранатомета: Mk 19 Mod 0, Mk 19 Mod 1, Mk 19 Mod 2, Mk 19 Mod 3, Mk 19 Mod 4;
  • цена гранатомета Mk-19 — 20 000 долларов;
  • производитель — Saco Defense Industries (сейчас подразделение General Dynamics Ordnance and Tactical Systems).

Войны, в которых использовался гранатомет Mk-19:

  • Война во Вьетнаме;
  • Китайско-вьетнамская война;
  • Кампучийско-вьетнамский конфликт;
  • Китайско-вьетнамские конфликты 1979-91 гг.;
  • Третья Индокитайская война;
  • Афганская война;
  • Война в Персидском заливе;
  • Война в Афганистане (2001—2021);
  • Война в Ираке;
  • Ливанская война 2006 года;
  • Курдо-турецкий конфликт с 1978 года;
  • Нарковойна в Мексике;
  • Война в Газе;
  • Вторжение в Йемен;
  • Российско-украинская война;

Напомним, что, по данным DeepState, войска РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись возле Часового Яра.

Также сообщалось, что 22 января стало известно, что в боях с войсками РФ погиб 68-летний командир группы ГУР Константин Жук.