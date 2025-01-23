"Символ огневой поддержки": украинские десантники показали работу с гранатометом МК-19 (фото)
По словам десантников, это идеальный инструмент, который хорошо работает в условиях грязи, воды или низких температур.
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады показали работу с американским автоматическим станковым гранатометом с ленточным питанием. Пост опубликован в Telegram-канале бригады.
"МК-19 – это символ современной огневой поддержки, сочетающий в себе большую мощь, универсальность и простоту эксплуатации", — говорится в публикации.
По словам десантников, это идеальный инструмент, который хорошо работает в условиях грязи, воды или низких температур, что делает его идеальным для полевых условий.
МК-19 способен уничтожать живую силу, легкую бронетехнику и укрепления неприятеля.
Гранатомет Mk-19 (Mark 19)
Гранатомет Mk-19 был разработан во времена Войны во Вьетнаме, на вооружении находится с 1968 года.
- версии гранатомета: Mk 19 Mod 0, Mk 19 Mod 1, Mk 19 Mod 2, Mk 19 Mod 3, Mk 19 Mod 4;
- цена гранатомета Mk-19 — 20 000 долларов;
- производитель — Saco Defense Industries (сейчас подразделение General Dynamics Ordnance and Tactical Systems).
Войны, в которых использовался гранатомет Mk-19:
- Война во Вьетнаме;
- Китайско-вьетнамская война;
- Кампучийско-вьетнамский конфликт;
- Китайско-вьетнамские конфликты 1979-91 гг.;
- Третья Индокитайская война;
- Афганская война;
- Война в Персидском заливе;
- Война в Афганистане (2001—2021);
- Война в Ираке;
- Ливанская война 2006 года;
- Курдо-турецкий конфликт с 1978 года;
- Нарковойна в Мексике;
- Война в Газе;
- Вторжение в Йемен;
- Российско-украинская война;
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