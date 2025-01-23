Армія РФ отримала нову інженерну машину УБИМ для розгортання в Україні (фото)

Техніка призначена для розмінування, будівництва та зміцнення фортифікаційних споруд, розчищення завалів у міських боях та інших завдань, що підвищують мобільність військ.

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21 січня стало відомо про початок надходження в російську армію універсальної броньованої інженерної машини (УБІМ). На думку експертів, ця техніка покликана значно поліпшити можливості інженерних військ ЗС РФ, особливо в умовах поточного конфлікту в Україні. Про це повідомляє ресурс Army Recognition.

УБІМ розроблена інженерами підприємства "Уралвагонзавод" на базі шасі танка Т-90М. Машина важить понад 50 тонн і оснащена двигуном потужністю 1130 к.с., що забезпечує високу мобільність. Як основне озброєння на техніці встановлено дистанційно керований модуль з кулеметом "Корд" калібру 12,7 мм.

Функціонал УБІМ включає:

Швидке розмінування полів і доріг.

Будівництво та зміцнення фортифікаційних споруд.

Підтримка мобільності військ, включно з розчищенням завалів у міських боях.

УБІМ оснащена бульдозерним відвалом, крановою стрілою з максимальною вантажопідйомністю в 7500 кг, екскаваторним ковшем або гідравлічним молотом. Машина також має можливість роботи в забрудненій місцевості, що робить її універсальною платформою для виконання завдань у бойових умовах.

Інженерна машина УБІМ Фото: Відкриті джерела

Порівняння з ІМР-3М і перспективи застосування

В арсеналі російської армії є ще одна інженерна машина розгородження ІМР-3М, спочатку призначена для виконання саперних завдань. Ця техніка поступається УБІМ, оскільки має менш потужний двигун (840 к.с.). При цьому її функціонал обмежений простішими завданнями, такими як підйом вантажів до 2 тонн або розчищення місцевості за допомогою U-подібного відвалу.

Зазначається, що УБІМ використовуватиметься як доповнення до ІМР-3М, так і для виконання складніших завдань. Інженерні машини такого типу здатні значно посилити мобільність військ, розміновувати ділянки з інтенсивним мінуванням і зміцнювати лінії оборони. Особливо важливі такі можливості в умовах міської війни та позиційної війни в Україні.

Таким чином особливості УБІМ свідчать про те, що це цілком універсальна машина для інженерних військ. За своїми можливостями вона може замінити цілу низку техніки, включно з машинами розгородження, шляхопрокладальниками, автомобілями евакуації та розмінування.

Основні характеристики:

маса — 54100 кг;

потужність двигуна — 1130 к.с.;

максимальна швидкість — 60 км/год;

запас ходу по паливу — 500 км;

розрахунок — 2 людини.

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Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, що зафіксувало небезпечний момент на публічній демонстрації російського робота-сапера "Челнок". Під час показу ходових можливостей машина раптово ввімкнула задню швидкість і стрімко попрямувала в бік оператора.