Армия РФ получила новую инженерную машину УБИМ для развертывания в Украине (фото)

Техника предназначена для разминирования, строительства и укрепления фортификационных сооружений, расчистки завалов в городских боях и других задач, повышающих мобильность войск.

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21 января стало известно о начале поступления в российскую армию универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ). По мнению экспертов, эта техника призвана значительно улучшит возможности инженерных войск ВС РФ, особенно в условиях текущего конфликта в Украине. Об этом сообщает ресурс Army Recognition.

УБИМ разработана инженерами предприятия "Уралвагонзавод" на базе шасси танка Т-90М. Машина весит более 50 тонн и оснащена двигателем мощностью 1130 л.с., что обеспечивает высокую мобильность. В качестве основного вооружения на технике установлен дистанционно управляемый модуль с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм.

Функционал УБИМ включает:

Быстрое разминирование полей и дорог.

Строительство и укрепление фортификационных сооружений.

Поддержка мобильности войск, включая расчистку завалов в городских боях.

УБИМ оснащена бульдозерным отвалом, крановой стрелой с максимальной грузоподъемностью в 7500 кг, экскаваторным ковшом или гидравлическим молотом. Машина также обладает возможностью работы в загрязненной местности, что делает ее универсальной платформой для выполнения задач в боевых условиях

Инженерная машина УБИМ Фото: Открытые источники

Сравнение с ИМР-3М и перспективы применения

В арсенале российской армии находится еще одна инженерная машина разграждения ИМР-3М, изначально предназначенная для выполнения саперных задач. Эта техника уступает УБИМ, так как обладает менее мощным двигателем (840 л.с.). При этом его функционал ограничен более простыми задачами, такими как подъем грузов до 2 тонн или расчистка местности с помощью U-образного отвала.

Отмечается, что УБИМ будет использоваться как в качестве дополнение к ИМР-3М, так и для выполнения более сложных задач. Инженерные машины такого типа способны значительно усилить мобильность войск, разминировать участки с интенсивным минированием и укреплять линии обороны. Особенно важны такие возможности в условиях городской войны и позиционной войны в Украине.

Таким образом особенности УБИМ свидетельствуют о том, что это вполне универсальная машина для инженерных войск. По своим возможностям она может заменить целый ряд техники, включая машины разграждения, путепрокладчики, автомобили эвакуации и разминирования.

Основные характеристики:

масса — 54100 кг;

мощность двигателя — 1130 л.с.;

максимальная скорость — 60 км/ч;

запас хода по топливу — 500 км;

расчет — 2 человека.

Важно

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Напомним, в сети появилось видео, запечатлевшее опасный момент на публичной демонстрации российского робота-сапера "Челнок". В ходе показа ходовых возможностей машина внезапно включил заднюю скорость и стремительно направилась в сторону оператора.