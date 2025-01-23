ВМС Китаю ввели в дію фрегат нового покоління Type 054B: особливості корабля (фото)

Новий корабель більший за свого попередника Type 054A, що забезпечує підвищену вогневу міць. Імовірно, він оснащений вдосконаленою версією ЗРК HQ-16 з активним радіолокаційним самонаведенням.

Related video

Військово-морський флот Китаю (ВМС НВАК) офіційно ввів в експлуатацію перший фрегат нового покоління Type 054B. Корабель, який дістав ім'я "Луохе" (бортовий номер 545), поставлено в стрій за два роки після початку робіт над корпусом, який було спущено на воду в серпні 2023 року, а в січні 2024 року він пройшов ходові випробування. Про це повідомили оглядачі Naval News із посиланням на китайські джерела.

Type 054B являє собою повністю перероблений проєкт, хоча в конструкції збереглися певні риси його попередника, Type 054A.

Новий китайський бойовий корабель більший за свого попередника, що забезпечує підвищену вогневу міць і можливість нести більші вертольоти загального призначення, такі як Z-20.

Основні характеристики:

довжина корпусу: близько 150 м, що на 15 м більше, ніж у Type 054A;

ширина корпусу: 17 м (на 1 м ширше за попередника);

водотоннажність: оцінюється в 5500-6000 тонн (порівняно з 4500 тоннами у Type 054A).

Озброєння фрегата Type 054B Озброєння фрегата Type 054B Озброєння фрегата Type 054B

Фрегат оснащений новою 100-мм артилерійською установкою, двома радарами AESA (включно з X-діапазоном) і новим радаром управління вогнем. Вогневу міць корабля забезпечують 32 комірки вертикального пускового комплексу VLS Cell-H/AKJ-16 і вісім протикорабельних ракет YJ-83.

Силову установку нового корабля виконано за схемою CODAD, але припускають, що потужність двигунів було збільшено для компенсації збільшеної водотоннажності.

Західні експерти вважають, що Type 054B, можливо, оснащений вдосконаленою версією ЗРК HQ-16 з активним радіолокаційним самонаведенням. Це дає змогу збільшити дальність ураження і підвищити ефективність системи протиповітряної оборони.

Новий корабель вирізняється підвищеною автономністю, завдяки чому він може виконувати завдання як у прибережних, так і в далеких морських зонах. Очікується, що він візьме на себе місії малих корветів Type 056 у прибережних водах і приєднається до великих есмінців Type 055 у далеких морських місіях.

Важливо

Потопити авіаносець ВМС США: як Китай почне світову ядерну війну

Нагадаємо, наприкінці грудня Китай провів церемонію спуску на воду свого першого надвеликого десантного корабля-амфібії Type 076, який тепер називається Sichuan.