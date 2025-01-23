ВМС Китая ввели в строй фрегат нового поколения Type 054B: особенности корабля (фото)

Новый корабль больше своего предшественника Type 054A, что обеспечивает повышенную огневую мощь. Предположительно, он оснащен усовершенствованной версией ЗРК HQ-16 с активным радиолокационным самонаведением.

Related video

Военно-морской флот Китая (ВМС НОАК) официально ввел в эксплуатацию первый фрегат нового поколения Type 054B. Корабль, получивший имя "Луохэ" (бортовой номер 545), поставлен в строй спустя два года после начала работ над корпусом, который был спущен на воду в августе 2023 года и прошел ходовые испытания в январе 2024 года. Об этом сообщили обозреватели Naval News со ссылкой на китайские источники.

Type 054B представляет собой полностью переработанный проект, хотя в конструкции сохранились определенные черты его предшественника, Type 054A.

Новый китайский боевой корабль больше своего предшественника, что обеспечивает повышенную огневую мощь и возможность нести более крупные вертолеты общего назначения, такие как Z-20.

Основные характеристики:

длина корпуса: около 150 м, что на 15 м больше, чем у Type 054A;

ширина корпуса: 17 м (на 1 м шире предшественника);

водоизмещение: оценивается в 5500–6000 тонн (по сравнению с 4500 тоннами у Type 054A).

Вооружение фрегата Type 054B Вооружение фрегата Type 054B Вооружение фрегата Type 054B

Фрегат оснащен новой 100-мм артиллерийская установкой, двумя радарами AESA (включая X-диапазон) и новым радаром управления огнем. Огневую мощь корабля обеспечивают 32 ячейки вертикального пускового комплекса VLS Cell-H/AKJ-16 и восемь противокорабельных ракет YJ-83.

Силовая установка нового корабля выполнена по схеме CODAD, но предполагается, что мощность двигателей была увеличена для компенсации возросшего водоизмещения.

Западные эксперты полагают, что Type 054B, возможно, оснащен усовершенствованной версией ЗРК HQ-16 с активным радиолокационным самонаведением. Это позволяет увеличить дальность поражения и повысить эффективность системы противовоздушной обороны.

Новый корабль отличается повышенной автономностью, благодаря чему он может выполнять задачи как в прибрежных, так и в дальних морских зонах. Ожидается, что он возьмет на себя миссии малых корветов Type 056 в прибрежных водах и присоединится к большим эсминцам Type 055 в дальних морских миссиях.

Важно

Потопить авианосец ВМС США: как Китай начнет мировую ядерную войну

Напомним, в конце декабря Китае провел церемонию спуска на воду своего первого сверхбольшого десантного корабля-амфибии Type 076, который теперь называется Sichuan.