Більше, ніж під час висадки в Нормандії: чи реально залучити в Україну 200 000 миротворців, — FT

За словами журналістів, представники України, які беруть участь в обговореннях із західними партнерами, кажуть, що залучити 40-50 тисяч іноземних солдатів як сили безпеки на 1000-кілометровій лінії фронту цілком можливо.

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Володимир Зеленський заявив, що якщо Європа серйозно налаштована забезпечити ефективне стримування російських військ, для цього буде потрібно щонайменше 200 000 військовослужбовців. Про це пише Financial Times.

Разом з тим, журналісти вважають таку цифру абсолютно нереалістичною.

"Це набагато більше, ніж кількість військ, які брали участь у висадці в Нормандії під час Другої світової війни", — зазначають автори.

За їхніми словами, представники України, які беруть участь в обговореннях із західними партнерами, вважають, що залучити від 40 000 до 50 000 іноземних солдатів, які б діяли як сили безпеки на 1000-кілометровій лінії фронту, цілком можливо.

Тривають переговори між європейськими союзниками, за участю прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера і генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Очікується, що це питання обговорять на "неформальному виїзному засіданні", організованому ЄС 3 лютого.

Поки що тільки країни Балтії висловили підтримку цій ідеї. Польща виключила відправлення військ і наполягає на тому, що прикордонні з Росією держави НАТО не повинні брати участь у розміщенні військ на території України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц був категорично проти розміщення німецьких військ в Україні. Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичної партії, який, імовірно, стане канцлером після виборів 23 лютого, висловив підтримку Україні, але відкрито не схвалив ідею розміщення військ.

Мета розміщення військ

Коли Макрон запропонував цю ідею в лютому минулого року, вона полягала в тому, що європейські війська могли б узяти на себе ключові допоміжні функції — як-от захист критично важливої інфраструктури, навчання українських сил, ремонт озброєння або патрулювання кордону з Білоруссю. Це дозволило б більшій частині 800-тисячної армії Києва зосередитися на операціях на передовій, де наразі розміщено менше половини.

Однак переобрання Трампа змінило хід обговорення. Тепер увагу зосереджено на тому, як європейські війська можуть бути використані як миротворчі сили, щоб підтримувати українську армію.

Може бути три мети місії: запевнити Україну в тому, що в неї є західна підтримка; утримати Росію від повторного нападу і показати США, що Європа прихильна до забезпечення безпеки України.

Для європейських держав, які відчувають брак коштів, розгортання військ також може бути більш реальною альтернативою безстроковому наданню Україні військової допомоги на мільярди євро.

Який вигляд може мати розгортання військ?

Сили мають бути "досить надійними, щоб не стати легкою ціллю, яку Росія могла б негайно протестувати, і досить численними, щоб не вимагати негайного підкріплення і не розглядатися як залаштункове зобов'язання з боку НАТО", сказав Каміль Гранд, колишній високопоставлений чиновник НАТО, який нині працює в Європейській раді з міжнародних відносин.

Такі сили можуть налічувати 40 000 військовослужбовців, підрахував Гранд, і, найімовірніше, їх буде сформовано в рамках спеціальної коаліції на чолі з Великою Британією, Францією та Нідерландами, країнами Балтії та Північної Європи.

Роль НАТО буде навмисно зведена до мінімуму, щоб обмежити ризик ескалації з Росією. Проте Гранд припустив, що в рамках так званого "формату Берлін-плюс" ЄС може використовувати можливості стратегічного планування НАТО для миротворчих операцій, як у Боснії та Герцеговині. Він також допускає участь Великої Британії.

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