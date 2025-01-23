РФ дважды атаковала энергообъект Запорожья: без света осталось более 20 тыс. абонентов

По информации главы ОВА Ивана Федорова, в результате атаки один человек погиб, много пострадавших — среди них спасатели, энергетики, а также двухмесячный ребенок.

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Во время ночной атаки на Запорожье оккупанты дважды обстреляли энергетический объект. В результате попаданий пострадали спасатели и энергетики, без света осталось более 20 тысяч абонентов, еще более 17 тысяч человек осталось без тепла. Об этом рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что враг "шахедами" попал в один из энергетических объектов инфраструктуры города. После того, как спасатели и энергетики начали ликвидацию последствий после обстрелов БПЛА, враг выпустил по городу еще несколько ракет.

"После того, как начал раздаваться сигнал "Воздушная тревога", буквально через три с половиной минуты ракеты уже были на территорию Запорожской области и еще через несколько секунд они попали непосредственно в центр города Запорожье", — отметил Иван Федоров.

Он добавил, что Вооруженные Силы Российской Федерации ударили по тому же энергетическому объекту, который атаковали непосредственно "шахедами". В результате атаки пострадали те сотрудники, которые восстанавливали энергетику и проводили непосредственно спасательную операцию. В целом, по словам Ивана Федорова, один человек погиб, сейчас количество раненых увеличилось до 25 раненых, среди них — двухмесячный мальчик.

Сейчас без электричества осталось более 20 тысяч человек. Также свет отсутствует в объектах критической инфраструктуры — котельных, учреждениях здравоохранения и соцзащиты. Без тепла остаются более 17 тысяч абонентов.

"Поражено административное здание, жилые дома и частный сектор. На местах работают экстренные службы. Привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники", — добавили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там уточнили, что из-под завалов дома в частном секторе спасли человека из-под завалов. Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 25 получили травмы, среди них двухмесячный ребенок и 4 спасателя.

Атака на Запорожье: реакция президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество пострадавших увеличено до 26 человек.

"Во время повторного обстрела ранены наши спасатели, которые как раз ликвидировали последствия. На месте работают все соответствующие службы. Делают все, чтобы максимально помочь людям", — добавил он.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января Россия атаковала Запорожье "шахедами" и баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли 47 человек. Тогда известно было о пяти пострадавших в тяжелом состоянии, еще пять получили травмы средней тяжести. Среди раненых были два сотрудника ГСЧС.

Также в результате атаки обвалился жилой дом. Под его завалами оказались люди.