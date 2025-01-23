РФ двічі атакувала енергооб'єкт Запоріжжя: без світла залишилось понад 20 тис. абонентів

За інформацією голови ОВА Івана Федорова, в результаті атаки одна людина загинула, багато постраждалих — серед них рятувальники, енергетики, а також двомісячна дитина.

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Під час нічної атаки на Запоріжжя окупанти двічі обстріляли енергетичний об'єкт. В результаті влучань постраждали рятувальники та енергетики, без світла залишилось понад 20 тисяч абонентів, ще понад 17 тисяч осіб залишилось без тепла. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог "шахедами" поцілив в один з енергетичних об'єктів інфраструктури міста. Після того, як рятувальники та енергетики розпочали ліквідацію наслідків після обстрілів БПЛА, ворог випустив по місту ще кілька ракет.

"Після того, як почав лунати сигнал "Повітряна тривога", буквально через три з половиною хвилини ракети вже були на територію Запорізької області й ще через декілька секунд вони поцілили безпосередньо в центр міста Запоріжжя", — зазначив Іван Федоров.

Він додав, що Збройні Сили Російської Федерації вдарили по тому ж енергетичному об'єкту, який атакували безпосередньо "шахедами". В результаті атаки постраждали ті співробітники, які відновлювали енергетику і проводили безпосередньо рятувальну операцію. Загалом, за словами Івана Федорова, одна людина загинула, наразі кількість поранених збільшилась до 25 поранених, серед них — двомісячний хлопчик.

Наразі без електрики залишилось понад 20 тисяч осіб. Також світло відсутнє в об'єктах критичної інфраструктури — котельнях, закладах охорони здоров’я та соцзахисту. Без тепла залишаються понад 17 тисяч абонентів.

"Уражено адміністративну будівлю, житлові будинки та приватний сектор. На місцях працюють екстрені служби. Залучено 45 рятувальників і 10 одиниць техніки", — додали в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Там уточнили, що з-під завалів будинку в приватному секторі врятували людину з-під завалів. Загалом в результаті обстрілу загинула 1 людина, 25 отримали травми, серед них двомісячна дитина та 4 рятувальники.

Атака на Запоріжжя: реакція президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість постраждалих збільшена до 26 осіб.

"Під час повторного обстрілу поранені наші рятувальники, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям", — додав він.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 січня Росія атакувала Запоріжжя "шахедами" та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу загинуло 47 людей. Тоді відомо було про п'ятьох постраждалих у важкому стані, ще п'ять отримали травми середньої тяжкості. Серед поранених були два співробітники ДСНС.

Також внаслідок атаки обвалився житловий будинок. Під його завалами опинились люди.