Больше, чем при высадке в Нормандии: реально ли привлечь в Украину 200 000 миротворцев, — FT

По словам журналистов, представители Украины, которые участвуют в обсуждениях с западными партнерами, говорят, что привлечь 40-50 тысяч иностранных солдат в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта вполне возможно.

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Владимир Зеленский заявил, что если Европа серьезно настроена обеспечить эффективное сдерживание российских войск, для этого потребуется по меньшей мере 200 000 военнослужащих. Об этом пишет Financial Times.

Вместе с тем, журналисты считают такую цифру совершенно нереалистичной.

"Это намного больше, чем количество войск, которые принимали участие в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны", — отмечают авторы.

По их словам, представители Украины, которые участвуют в обсуждениях с западными партнерами, считают, что привлечь от 40 000 до 50 000 иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта вполне возможно.

Ведутся переговоры между европейскими союзниками, с участием премьер-министра Великобритании Кейра Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Ожидается, что этот вопрос обсудят на "неформальном выездном заседании", организованном ЕС 3 февраля.

Пока что только страны Балтии выразили поддержку этой идее. Польша исключила отправку войск и настаивает на том, что пограничные с Россией государства НАТО не должны участвовать в размещении войск на территории Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц был категорически против размещения немецких войск в Украине. Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократической партии, который, вероятно, станет канцлером после выборов 23 февраля, выразил поддержку Украине, но открыто не одобрил идею размещения войск.

Цель размещения войск

Когда Макрон предложил эту идею в феврале прошлого года, она заключалась в том, что европейские войска могли бы взять на себя ключевые вспомогательные функции — такие как защита критически важной инфраструктуры, обучение украинских сил, ремонт вооружения или патрулирование границы с Беларусью. Это позволило бы большей части 800-тысячной армии Киева сосредоточиться на операциях на передовой, где в настоящее время размещено менее половины.

Однако переизбрание Трампа изменило ход обсуждения. Теперь внимание сосредоточено на том, как европейские войска могут быть использованы в качестве миротворческих сил, чтобы поддерживать украинскую армию.

Может быть три цели миссии: заверить Украину в том, что у нее есть западная поддержка; удержать Россию от повторного нападения и показать США, что Европа привержена обеспечению безопасности Украины.

Для испытывающих нехватку средств европейских государств развертывание войск также может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине военной помощи на миллиарды евро.

Как может выглядеть развертывание войск?

Силы должны быть "достаточно надежными, чтобы не стать легкой целью, которую Россия могла бы немедленно протестировать, и достаточно многочисленными, чтобы не требовать немедленного подкрепления и не рассматриваться как закулисное обязательство со стороны НАТО", сказал Камиль Гранд, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, ныне работающий в Европейском совете по международным отношениям.

Такие силы могут насчитывать 40 000 военнослужащих, подсчитал Гранд, и, скорее всего, будут сформированы в рамках специальной коалиции во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами, странами Балтии и Северной Европы.

Роль НАТО будет намеренно сведена к минимуму, чтобы ограничить риск эскалации с Россией. Тем не менее, Гранд предположил, что в рамках так называемого "формата Берлин-плюс" ЕС может использовать возможности стратегического планирования НАТО для миротворческих операций, как в Боснии и Герцеговине. Он также допускает участие Великобритании.

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