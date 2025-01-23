Без матеріальних заохочень армія не може функціонувати: в СтратКомі пояснили "мільйонні" премії

Захочувальний фонд Головнокомандувача ЗСУ у 2024 році становив 19 млн грн, а премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій (солдатам, сержантам, офіцерам).

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла 22 січня оприлюднила премії вищого військового командування ЗСУ за 2024 рік. Вказані суми там коливаються від 20 мільйонів до 200 тисяч гривень. В Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію такою, яка допомагає ворогу і вносить розбрат та недовіру в українське суспільство.

Зазначається, що премії військовим, цінні подарунки, нагрудні знаки, відзнаки та грамоти передбачені Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України". Для забезпечення таких премій Міноборони щороку видає окреме доручення в межах сум, передбачених Законом "Про Державний бюджет України".

"Відтак, командувачі й керівники Збройних Сил, їхніх видів та окремих родів військ (сил) отримують річний преміювальний фонд для заохочення особового складу грошовими преміями – для додаткової мотивації найкращих військовослужбовців, у межах реалізації законів про Державний бюджет і Дисциплінарний статут ЗС України", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захочувальний фонд головнокомандувача ЗСУ у 2024 році становив 19 млн грн. Заохочувальні премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій (солдатам, сержантам, офіцерам).

У межах визначених фондів преміювали особовий склад і інші очільники складових Сил оборони України.

"Без матеріальних заохочень військовослужбовця – як простого солдата, так і офіцера – не може функціонувати будь-яка боєздатна армія. А тим більше – армія країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення", — написали в СтратКомі.

Нагадаємо, що депутатка Безугла продемонструвала витяг із "Дисциплінарного статуту Збройних Сил України" з преміями вищого військового командування за минулий рік.

23 січня начальник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат заявив, що дописи народної депутатки Мар'яни Безуглої можуть дискредитувати українських генералів під час війни і цим завдавати шкоди війську.