Без материальных поощрений армия не может функционировать: в СтратКоми объяснили "миллионные" премии

Захохочувальний фонд Главнокомандующего ВСУ в 2024 году составил 19 млн грн, а премии были выплачены 426 военнослужащим всех категорий (солдатам, сержантам, офицерам).

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая 22 января обнародовала премии высшего военного командования ВСУ за 2024 год. Указанные суммы там колеблются от 20 миллионов до 200 тысяч гривен. В Центре стратегических коммуникаций ВСУ назвали эту информацию такой, которая помогает врагу и вносит раздор и недоверие в украинское общество.

Отмечается, что премии военным, ценные подарки, нагрудные знаки, знаки отличия и грамоты предусмотрены Законом Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины". Для обеспечения таких премий Минобороны ежегодно издает отдельное поручение в пределах сумм, предусмотренных Законом "О Государственном бюджете Украины".

"Следовательно, командующие и руководители Вооруженных Сил, их видов и отдельных родов войск (сил) получают годовой премиальный фонд для поощрения личного состава денежными премиями — для дополнительной мотивации лучших военнослужащих, в рамках реализации законов о Государственном бюджете и Дисциплинарного устава ВС Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поощрительный фонд главнокомандующего ВСУ в 2024 году составил 19 млн грн. Поощрительные премии были выплачены 426 военнослужащим всех категорий (солдатам, сержантам, офицерам).

В пределах определенных фондов премировали личный состав и другие руководители составляющих Сил обороны Украины.

"Без материальных поощрений военнослужащего — как простого солдата, так и офицера — не может функционировать любая боеспособная армия. А тем более — армия страны, которая отражает полномасштабное вторжение", — написали в СтратКоми.

Напомним, что депутат Безуглая продемонстрировала выписку из "Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины" с премиями высшего военного командования за прошлый год.

23 января начальник управления коммуникации Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат заявил, что сообщения народного депутата Марьяны Безуглой могут дискредитировать украинских генералов во время войны и этим наносить вред войску.