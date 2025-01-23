Действует как большевик: Игнат возмутился сообщению Безуглой о премиях и компромате на генералов

Украинский нардеп Марьяна Безуглая могла бы быть матросом, который 100 лет назад начал русскую революцию в Санкт-Петербурге, отметил полковник ВСУ Юрий Игнат.

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Сообщения народного депутата "Слуг народа" Марьяны Безуглой могут дискредитировать украинских генералов во время войны и этим наносить вред войску. Между тем в Украине есть другие проблемы, на которых стоило бы сосредоточиться, вместо того, что считать "генеральские премии". О своем отношении к выступлениям Безуглой начальник управления коммуникации Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат написал на странице Facebook.

Игнат заявил, что в Украине происходит процесс дискредитации командования ВСУ и он "набирает обороты". Полковник вспомнил о публикации Безуглой о премиях военным и назвал такие публикации "манипуляциями". В этом же направлении работают и задержания генералов, отметил полковник. По его мнению, последние события — "театр абсурда". На фоне этого "театра" почему-то забывают о реальных проблемах — с мобилизацией и внешней политикой, отметил он.

"[Это] кажется театром абсурда во время полномасштабной войны, когда имеем огромные проблемы с мобилизацией, мотивацией, непростой ситуацией на внешней арене", — говорится в заметке.

Офицер предположил, что впереди может произойти революция, поскольку вспомнил о выстреле "Авроры" ("Аврора" — крейсер в Санкт-Петербурге, с выстрела которого якобы началась революция-большевистский переворот в 1917 году). Игнат отметил, что активным и первым участником этого действа будет именно Безуглая, которую он сравнил с российской пропагандисткой Скабеевой.

"Ждем выстрела из Авроры?! В первых рядах, конечно, матрос Марьяна, — Скабеева курит в сторонке", — написал Игнат.

Отдельно офицер объяснил, зачем существует "фонд командования". По его словам, деньгами из этого фонда премируют военных, помогают раненым, обеспечивают социальные нужды и тому подобное.

Скандал с Безуглой — комментарий Игната о "генеральских премиях" Фото: Скриншот

В Telegram-канале Безуглой нет реакции на заявление Игната: в серии последних сообщений нардеп пишет о поддержке арестов генералов ВСУ.

Скандал с Безуглой — детали

Отметим, последний скандал с Безуглой состоялся 22 января. Народный депутат опубликовала документ с премиями, которые могут получить топ-офицеры разных уровней за выдающиеся достижения на службе. В документе указано, что, например, главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский мог получить 20 млн грн, а командующие различными родами войск — от 200 до 600 тыс. грн. Политик отметила, что деньги распределяются на "себя любимчиков", а не для бойцов на фронте. Ей ответил командующий Военно-Морскими силами Алексей Неижпапа, который сказал, что премии распределяют обычным военным — это не столько вознаграждение, сколько "способ поблагодарить за преданность, настойчивость и стремление стать надежной опорой нашего государства".

Ранее Фокус писал о других инцидентах с Безуглой, которые комментировал Юрий Игнат. В частности, летом 2024 года полковник обвинил нардепа в том, что ее публикации о комплексах противовоздушной обороны Patriot используют российские военные, а также пропагандисты. В своей заметке офицер обозвал Безуглую "Скабеевой" и предположил, что ее посты пишет политтехнолог Владимир Грановский.

Напоминаем, 15 января Безуглая призвала США отменить военную помощь Украине и объяснила, с чем связаны ее позиция.