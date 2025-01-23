Діє як більшовик: Ігнат обурився допису Безуглої про премії та компромат на генералів

Українська нардепка Мар'яна Безугла могла б бути матросом, який 100 років тому почав російську революцію у Санкт-Петербурзі, зауважив полковник ЗСУ Юрій Ігнат.

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Дописи народної депутатки "Слуг народу" Мар'яни Безуглої можуть дискредитувати українських генералів під час війни і цим завдавати шкоди війську. Тим часом в Україні є інші проблеми, на яких варто було б зосередитись, замість того, що рахувати "генеральські премії". Про своє ставлення до виступів Безуглої начальник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат написав на сторінці Facebook.

Ігнат заявив, що в Україні відбувається процес дискредитації командування ЗСУ і він "набирає обертів". Полковник згадав про публікацію Безуглої про премії військовим і назвав такі публікації "маніпуляціями". У цьому ж напрямку працюють і затримання генералів, зауважив полковник. На його думку, останні події — "театр абсурду". На тлі цього "театру" чомусь забувають про реальні проблеми — з мобілізацією та зовнішньою політикою, зауважив він.

"[Це] видається театром абсурду під час повномасштабної війни, коли маємо величезні проблеми із мобілізацією, мотивацією, непростою ситуацією на зовнішній арені", — ідеться у дописі.

Офіцер припустив, що попереду може відбутись революція, оскільки згадав про постріл "Аврори" ("Аврора" — крейсер у Санкт-Петербурзі, з пострілу якого начебто почалась революція-більшовицький переворот у 1917 році). Ігнат зауважив, що активним і найпершим учасником цього дійства буде саме Безугла, яку він порівняв з російською пропагандисткою Скабєєвою.

"Чекаємо вистрілу з Аврори?! У перших рядах, звісно, матрос Мар’яна, — Скабєєва куріт в сторонкє", — написав Ігнат.

Окремо офіцер пояснив, навіщо існує "фонд командувачів". З його слів, грошима з цього фонду преміюють військових, допомагають пораненим, забезпечують соціальні потреби тощо.

Скандал з Безуглою - коментар Ігната про "генеральські премії" Фото: Скриншот

У Telegram-каналі Безуглої немає реакції на допис Ігната: у серії останніх дописів нардепка пише про підтримку арештів генералів ЗСУ.

Скандал з Безуглою — деталі

Зазначимо, останній скандал з Безуглою відбувся 22 січня. Народна депутатка опублікувала документ з преміями, які можуть отримати топофіцери різних рівнів за видатні досягнення на службі. У документі вказано, що, наприклад, головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський міг отримати 20 млн грн, а командувачі різними родами військ — від 200 до 600 тис. грн. Політикиня зауважила, що гроші розподіляються на "себе любимчиків", а не для бійців на фронті. Їй відповів командувач Військово-Морськими силами Олексій Неїжпапа, який сказав, що премії розподіляють звичайним військовим — це не так винагорода, як "спосіб подякувати за відданість, наполегливість та прагнення стати надійною опорою нашої держави".

Раніше Фокус писав про інші інциденти з Безуглою, які коментував Юрій Ігнат. Зокрема, влітку 2024 року полковник обвинуватив нардепку у тому, що її публікації про комплекси протиповітряної оборони Patriot використовують російські військові, а також пропагандисти. У своєму дописі офіцер обізвав Безуглу "Скабєєвою" та припустив, що її пости пише політтехнолог Володимир Грановський.

Нагадуємо, 15 січня Безугла закликала США скасувати військову допомогу Україні і пояснила, з чим пов'язані її позиція.