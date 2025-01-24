Замаскували під цивільні вантажівки: КНДР відправила РФ "приховані" ракетні установки, — Forbes

Ці ракетні установки вже з'явились в Курській області. За словами журналістів, це може допомогти вантажівкам зайняти певну позицію перед нападом, але не допоможе "уникнути української артилерії".

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Влада Північної Кореї відправила до Росії ракетні пускові установки, які сховала у цивільних вантажівках, що змусить ЗСУ ще менше вагатись, чи завдавати ударів по цивільних автомобілях. Про це пише Forbes.

Спочатку армія КНДР продемонструвала різноманітні цивільні вантажівки та самоскиди з захованими в них реактивними системами залпового вогню в рамках військового параду, який відбувся у 2023 році в Пхеньяні.

Нещодавно вантажівка, обладнана пусковою установкою, з'явилася в Курській області. Пускова установка оснащена 12 готовими до запуску 122-міліметровими ракетами. Кожна з них має дальність польоту близько 30,5 км.

"Пускова установка для вантажівок — дивна система з потенційно обмеженою корисністю", — зазначають автори матеріалу.

Приховування пускових установок у цивільних вантажівках може допомогти цим вантажівкам зайняти позицію перед раптовим нападом на непідготовленого супротивника. Але це не допоможе їм уникнути української артилерії і безпілотників на полі бою, де російські полки вже використовують багато тисяч цивільних транспортних засобів у військових цілях.

Ракетні установки у цивільних вантажівках Фото: Скриншот

"Українці рідко коли вагаються підривати цивільні автомобілі, які вони знаходять поблизу лінії фронту. Тепер, коли вони знають, що північнокорейці ховають ракети у вантажних автомобілях, вони не вагатимуться ще менше", — йдеться у статті.

Журналісти підкреслили, що пускові установки, заховані у вантажівках, ймовірно, не матимуть великого значення в битві за Курську область через те, що вона базується на неприхованій північнокорейській пусковій установці БМ-21, яка "має нижчу точність, ніж звичайна артилерія, і не може бути використана в ситуаціях, які вимагають точної точності".

Вона покладається на велику кількість снарядів, що розсіюються над певною територією для забезпечення певної частоти ураження конкретних цілей.

"Північній Кореї, можливо, доведеться відправити багато пускових установок на вантажівках, щоб забезпечити їх достатню кількість, щоб пройти повз українську артилерію і безпілотники і підготуватися до бомбардування", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, 23 січня Кирило Буданов заявив, що КНДР передасть РФ у 2025 році ще 150 балістичних ракет KN-23.

22 січня New York Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що КНДР готує до відправки до Росії нову партію солдатів.