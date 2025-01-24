Замаскировали под гражданские грузовики: КНДР отправила РФ "скрытые" ракетные установки, — Forbes

Эти ракетные установки уже появились в Курской области. По словам журналистов, это может помочь грузовикам занять определенную позицию перед нападением, но не поможет "избежать украинской артиллерии".

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Власти Северной Кореи отправили в Россию ракетные пусковые установки, которые спрятали в гражданских грузовиках, что заставит ВСУ еще меньше колебаться, наносить ли удары по гражданским автомобилям. Об этом пишет Forbes.

Сначала армия КНДР продемонстрировала различные гражданские грузовики и самосвалы со спрятанными в них реактивными системами залпового огня в рамках военного парада, который состоялся в 2023 году в Пхеньяне.

Недавно грузовик, оборудованный пусковой установкой, появился в Курской области. Пусковая установка оснащена 12 готовыми к запуску 122-миллиметровыми ракетами. Каждая из них имеет дальность полета около 30,5 км.

"Пусковая установка для грузовиков — странная система с потенциально ограниченной полезностью", — отмечают авторы материала.

Скрытие пусковых установок в гражданских грузовиках может помочь этим грузовикам занять позицию перед внезапным нападением на неподготовленного противника. Но это не поможет им избежать украинской артиллерии и беспилотников на поле боя, где российские полки уже используют многие тысячи гражданских транспортных средств в военных целях.

Ракетные установки в гражданских грузовиках Фото: Скриншот

"Украинцы редко когда колеблются взрывать гражданские автомобили, которые они находят вблизи линии фронта. Теперь, когда они знают, что северокорейцы прячут ракеты в грузовых автомобилях, они не будут колебаться еще меньше", — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что пусковые установки, спрятанные в грузовиках, вероятно, не будут иметь большого значения в битве за Курскую область из-за того, что она базируется на нескрываемой северокорейской пусковой установке БМ-21, которая "имеет более низкую точность, чем обычная артиллерия, и не может быть использована в ситуациях, которые требуют точной точности".

Она полагается на большое количество снарядов, рассеиваемых над определенной территорией для обеспечения определенной частоты поражения конкретных целей.

"Северной Корее, возможно, придется отправить много пусковых установок на грузовиках, чтобы обеспечить их достаточное количество, чтобы пройти мимо украинской артиллерии и беспилотников и подготовиться к бомбардировке", — подчеркнули журналисты.

Напомним, 23 января Кирилл Буданов заявил, что КНДР передаст РФ в 2025 году еще 150 баллистических ракет KN-23.

22 января New York Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что КНДР готовит к отправке в Россию новую партию солдат.