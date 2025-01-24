"Прислали новеньких і всіх поклали": бійці 157-ї ОМБР розповіли про проблеми нових бригад

Військові бригади кажуть, що новобранців відправляють "на нуль" без належної підготовки та переводять до штурмових підрозділів. У Генштабі пояснюють, що таких рішень вимагає кризова ситуація.

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Бійці нещодавно створеної 157-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, що протистоїть ворогу на Покровському та Курахівському напрямках, скаржаться на погану підготовку, високий рівень втрат і самовільного залишення частини та "управлінський хаос". Про проблеми військовослужбовці розповіли журналістам Hromadske.

До редакції звернулася родичка зниклого безвісти військовослужбовця Ольга (ім'я було змінене). Вона поскаржилася, що новобранці не пройшли необхідної підготовки та одразу були відправлені на найгарячіші ділянки фронту, а командування ігнорує запити рідних про зниклих бійців.

Журналістка Hromadske зазначає, що бригаду почали формувати навесні 2024 року, а в листопаді (окремі підрозділи — у вересні) вже долучили до боїв на Донбасі.

Один із мобілізованих у липні бійців розповів, що мав навчатися на протитанковому ракетному комплексі, проте після базової підготовки замість навчання за фахом його одразу відправили на Покровський напрямок.

"І першого ж дня багатьох пацанів — на нуль. Деякі одразу відмовлялися. Зброю здавали та казали: "Ми нікуди йти не будемо"", — розповів він.

За його словами, багато бійців бригади пішли в СЗЧ, включно з офіцерами, а також уже створені батальйони забирають до інших частин.

"48 новоприбулих хлопців забрала 55-та, вивезли їх на нуль. Мовляв, о, прислали новеньких. Їх там усіх і поклали. І зрозуміло, що ніхто їх забирати не буде, бо там уже стоїть русня", — сказав боєць.

Більшість військових головною причиною проблем у новоствореній бригаді назвали те, що вона формується з нещодавно мобілізованих і не має "бойового кістяка" з досвідчених військовослужбовців, які могли б дати поради та роз'яснення.

"Вбудовуватися в такий кістяк ефективніше. До прикладу, до 30 бувалих хлопців із роти доливаються нові люди, які вже вміють їм дати раду і щось пояснити. А тут усі нові", — зауважив один з офіцерів.

Командир 157 бригади визнає проблеми

Командир бригади, полковник Петро Чуб визнав проблеми та зазначив, що терміни проведення індивідуальної та колективної підготовки були визначені вищим командуванням.

"Щодо колективної підготовки — на жаль, нам не дали на це часу. І це бажання не моє як командира і не моїх підлеглих, це виконання розпоряджень і наказів, які ми виконуємо", — Петро Чуб.

Велику кількість випадків СЗЧ командир пояснив низькою мотивацією новобранців і "розбиранням" бригади на частини. За його словами, вищі штаби надсилали розпорядження про переведення бійців до десанто-штурмових військ, морської піхоти тощо, коли вже почали утворюватися невеликі групи, колективи, що встигли потоваришувати.

"А тут приїжджають і відбирають їх зовсім в іншу частину. Коли з’явилось розуміння, що це ДШВ, цими днями у нас, наприклад, збільшилася кількість СЗЧ", — пояснив Чуб.

Інформацію про 40% втрат особового складу він заперечив.

Щодо комунікації з родичами командир відповів, що новоствореній бригаді бракує досвіду роботи в цьому напрямку, та пообіцяв створити групу та призначити відповідальних. Після розмови з журналістами у бригаді запустили гарячу лінію цивільно-військового співробітництва.

Для новобранців, за словами Петра Чуба, повинен бути налагоджений двотижневий процес адаптації, а також планують запровадити додаткові тренування для покращення боєздатності підрозділу.

"Військова частина й далі виконує поставлені бойові завдання, і ми будемо продовжувати. Як і підготовку особового складу", — сказав командир.

Хаос у 157 бригаді: що кажуть у Генштабі

У Генеральному штабі ЗСУ на запит журналістів відповіли, що кількість СЗЧ у новостворених бригадах систематично аналізує Військова служба правопорядку, після чого за потреби для реагування та перевірок направляють робочі групи.

Необхідність переводити військових між частинами аргументували "кризовою ситуацією, що загрожує національній безпеці".

"Доукомплектування військових частин може здійснюватися завдяки переміщенню особового складу між військовими частинами, зокрема без згоди військовослужбовців", — зазначили в Генштабі.

Формування нових бригад замість поповнення вже наявних, за словами керівництва штабу, "здійснюється відповідно до потреб, які виникають у процесі виконання покладених завдань і з урахуванням ситуації на лінії зіткнення, співвідношення сил і засобів противника та на підставі відповідних рішень керівництва держави й ЗСУ".

Нагадаємо, 23 січня командир взводу РУБпАК військової частини А7788 78-го ОДШП Віталій Головня розповів Фокусу про скандал у полку з вимаганням коштів та самовбивчими наказами командування.

20 січня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання екскомандира 155-ї бригади ЗСУ ім. Анни Київської, підлеглі якого масово самовільно залишили частину.