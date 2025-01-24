"Прислали новеньких и всех положили": бойцы 157-й ОМБР рассказали о проблемах новых бригад

Военные бригады говорят, что новобранцев отправляют "на ноль" без надлежащей подготовки и переводят в штурмовые подразделения. В Генштабе объясняют, что таких решений требует кризисная ситуация.

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Бойцы недавно созданной 157-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, противостоящей врагу на Покровском и Кураховском направлениях, жалуются на плохую подготовку, высокий уровень потерь и самовольного оставления части и "управленческий хаос". О проблемах военнослужащие рассказали журналистам Hromadske.

В редакцию обратилась родственница пропавшего без вести военнослужащего Ольга (имя было изменено). Она пожаловалась, что новобранцы не прошли необходимой подготовки и сразу были отправлены на самые горячие участки фронта, а командование игнорирует запросы родных о пропавших бойцах.

Журналистка Hromadske отмечает, что бригаду начали формировать весной 2024 года, а в ноябре (отдельные подразделения — в сентябре) уже приобщили к боям на Донбассе.

Один из мобилизованных в июле бойцов рассказал, что должен был учиться на противотанковом ракетном комплексе, однако после базовой подготовки вместо обучения по специальности его сразу отправили на Покровское направление.

"И в первый же день многих пацанов — на ноль. Некоторые сразу отказывались. Оружие сдавали и говорили: "Мы никуда идти не будем"", — рассказал он.

По его словам, многие бойцы бригады ушли в СЗЧ, включая офицеров, а также уже созданные батальоны забирают в другие части.

"48 новоприбывших ребят забрала 55-я, вывезли их на ноль. Мол, о, прислали новеньких. Их там всех и положили. И понятно, что никто их забирать не будет, потому что там уже стоит русня", — сказал боец.

Большинство военных главной причиной проблем в новосозданной бригаде назвали то, что она формируется из недавно мобилизованных и не имеет "боевого костяка" из опытных военнослужащих, которые могли бы дать советы и разъяснения.

"Встраиваться в такой костяк эффективнее. К примеру, к 30 бывалым ребятам из роты доливаются новые люди, которые уже умеют им помочь и что-то объяснить. А здесь все новые", — отметил один из офицеров.

Командир 157 бригады признает проблемы

Командир бригады, полковник Петр Чуб признал проблемы и отметил, что сроки проведения индивидуальной и коллективной подготовки были определены высшим командованием.

"Относительно коллективной подготовки — к сожалению, нам не дали на это времени. И это желание не мое как командира и не моих подчиненных, это выполнение распоряжений и приказов, которые мы выполняем", — Петр Чуб.

Большое количество случаев СЗЧ командир объяснил низкой мотивацией новобранцев и "разборкой" бригады на части. По его словам, высшие штабы присылали распоряжения о переводе бойцов в десантно-штурмовые войска, морскую пехоту и т.д., когда уже начали образовываться небольшие группы, коллективы, которые успели подружиться.

"А тут приезжают и отбирают их совсем в другую часть. Когда появилось понимание, что это ДШВ, на днях у нас, например, увеличилось количество СЗЧ", — пояснил Чуб.

Информацию о 40% потерь личного состава он опроверг.

Относительно коммуникации с родственниками командир ответил, что новосозданной бригаде не хватает опыта работы в этом направлении, и пообещал создать группу и назначить ответственных. После разговора с журналистами в бригаде запустили горячую линию гражданско-военного сотрудничества.

Для новобранцев, по словам Петра Чуба, должен быть налажен двухнедельный процесс адаптации, а также планируют ввести дополнительные тренировки для улучшения боеспособности подразделения.

"Воинская часть продолжает выполнять поставленные боевые задачи, и мы будем продолжать. Как и подготовку личного состава", — сказал командир.

Хаос в 157 бригаде: что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе ВСУ на запрос журналистов ответили, что количество СЗЧ в новосозданных бригадах систематически анализирует Военная служба правопорядка, после чего при необходимости для реагирования и проверок направляют рабочие группы.

Необходимость переводить военных между частями аргументировали "кризисной ситуацией, угрожающей национальной безопасности".

"Доукомплектование воинских частей может осуществляться благодаря перемещению личного состава между воинскими частями, в том числе без согласия военнослужащих", — отметили в Генштабе.

Формирование новых бригад вместо пополнения уже имеющихся, по словам руководства штаба, "осуществляется в соответствии с потребностями, которые возникают в процессе выполнения возложенных задач и с учетом ситуации на линии соприкосновения, соотношения сил и средств противника и на основании соответствующих решений руководства государства и ВСУ".

Напомним, 23 января командир взвода РУБпАК воинской части А7788 78-го ОГШП Виталий Головня рассказал Фокусу о скандале в полку с вымогательством средств и самоубийственными приказами командования.

20 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании экс-командира 155-й бригады ВСУ им. Анны Киевской, подчиненные которого массово самовольно покинули часть.