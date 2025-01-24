У РФ розробляють мобільну установку КУБ-СМ для запуску рою безпілотників (фото)

За словами розробників, до складу мобільного комплексу входять 14 пускових контейнерів для баражувальних боєприпасів і два контейнери для розвідувальних безпілотників.

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Російський концерн "Калашников" готується представити свою новітню розробку — систему КУБ-СМ. Ця розвідувально-ударна платформа об'єднує боєприпаси та безпілотники для виконання широкого спектра завдань, від розвідки до завдавання точкових ударів. Про новий комплекс повідомила 23 січня пресслужба компанії.

КУБ-СМ являє собою мобільний комплекс, змонтований на броньованій машині з колісною формулою 6х6 (можливо, на базі "Урал 4320" або 6370). До складу системи входять 14 транспортно-пускових контейнерів для, імовірно, баражувальних боєприпасів КУБ-2Е і два контейнери для розвідувальних безпілотників. Усі елементи системи запускаються газодинамічним способом, забезпечуючи безпеку і спрощення логістики.

Мобільний комплекс КУБ-СМ Фото: Концерн «Калашников»

Розробники зробили акцент на багатофункціональності. Керовані боєприпаси, оснащені багатофакторною бойовою частиною, призначені для ураження різних цілей. Це можуть бути як легкоброньовані машини, так і елементи систем протиповітряної оборони, командні пункти й аеродроми. Розвідувальні дрони, що входять до складу комплексу, виконують завдання зі спостереження, розвідки місцевості та передачі даних між боєприпасами та наземною станцією управління.

Керований боєприпас комплексу КУБ-СМ Фото: Концерн «Калашников» Дрон-розвідник комплексу КУБ-СМ Фото: Концерн «Калашников»

За словами розробників, КУБ-СМ спроєктований для роботи в будь-яких умовах. Він здатний виконувати бойові завдання в складній місцевості, за несприятливої погоди й навіть за вітру з поривами до 15 м/с. При цьому він залишається мобільним, що дає змогу швидко переміщатися між позиціями, мінімізуючи ризик виявлення.

На думку оглядачів Army Recognition, КУБ-СМ стала логічним продовженням концепції застосування безпілотників у ройовому форматі. Раніше концерн "Калашников" розробляв прототип системи залпового вогню для БПЛА "Ланцет", яка дозволяла запускати до 64 дронів. Нова система продовжує розвивати цей підхід, об'єднуючи ударні та розвідувальні функції.

Також аналітики зазначили, що російське рішення аж ніяк не нове. На Заході активно розробляють аналогічні системи. Наприклад, у США розвивають програму LOCUST, здатну розгортати до 31 дрона за 40 секунд, а також ініціативу Air-Launched Effects для повітряного запуску безпілотників.

Китай також продемонстрував пускові установки для дронів-камікадзе на базах автомобілів Dongfeng і FAW MV3. А Південна Корея представила платформи для запуску рою дронів, інтегровані з системами MLRS і L-SAM Chunmoo.

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Небезпечніше за "Ланцет": ЗС РФ застосовують на фронті новий дрон-камікадзе "КУБ-2" (відео)

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що армія РФ отримала і вже почала застосовувати нові ударні безпілотники КУБ-2 від концерну "Калашников". На думку фахівців, безпілотник схожий на американський аналог Switchblade 600.