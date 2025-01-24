В РФ разрабатывают мобильную установку КУБ-СМ для запуска роя беспилотников (фото)

По словам разработчиков, в состав мобильного комплекса входят 14 пусковых контейнеров для барражирующих боеприпасов и два контейнера для разведывательных беспилотников.

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Российский концерн "Калашников" готовится представить свою новейшую разработку – систему КУБ-СМ. Эта разведывательно-ударная платформа объединяет боеприпасы и беспилотники для выполнения широкого спектра задач, от разведки до нанесения точечных ударов. О новом комплексе сообщила 23 января пресс-служба компании.

КУБ-СМ представляет собой мобильный комплекс, смонтированный на бронированной машине с колесной формулой 6х6 (возможно, на базе Урал 4320 или 6370). В состав системы входят 14 транспортно-пусковых контейнеров для, предположительно, барражирующих боеприпасов КУБ-2Э и два контейнера для разведывательных беспилотников. Все элементы системы запускаются газодинамическим способом, обеспечивая безопасность и упрощение логистики.

Мобильный комплекс КУБ-СМ Фото: Концерн «Калашников»

Разработчики сделали акцент на многофункциональности. Управляемые боеприпасы, оснащенные многофакторной боевой частью, предназначены для поражения различных целей. Это могут быть как легкобронированные машины, так и элементы систем противовоздушной обороны, командные пункты и аэродромы. Разведывательные дроны, входящие в состав комплекса, выполняют задачи по наблюдению, разведке местности и передаче данных между боеприпасами и наземной станцией управления.

Управляемый боеприпас комплекса КУБ-СМ Фото: Концерн «Калашников» Дрон-разведчик комплекса КУБ-СМ Фото: Концерн «Калашников»

По словам разработчиков, КУБ-СМ спроектирован для работы в любых условиях. Он способен выполнять боевые задачи в сложной местности, при неблагоприятной погоде и даже при ветре с порывами до 15 м/с. При этом он остается мобильным, что позволяет быстро перемещаться между позициями, минимизируя риск обнаружения.

По мнению обозревателей Army Recognition, КУБ-СМ стала логическим продолжением концепции применения беспилотников в роевом формате. Ранее концерн "Калашников" разрабатывал прототип системы залпового огня для БПЛА "Ланцет", которая позволяла запускать до 64 дронов. Новая система продолжает развивать этот подход, объединяя ударные и разведывательные функции.

Также аналитики отметили, что российское решение отнюдь не ново. На Западе активно разрабатывает аналогичные системы. Например, в США развивают программу LOCUST, способную развертывать до 31 дрона за 40 секунд, а также инициативу Air-Launched Effects для воздушного запуска беспилотников.

Китай также продемонстрировал пусковые установки для дронов-камикадзе на базах автомобилей Dongfeng и FAW MV3. А Южная Корея представила платформы для запуска роя дронов, интегрированные с системами MLRS и L-SAM Chunmoo.

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Опаснее "Ланцета": ВС РФ применяют на фронте новый дрон-камикадзе "КУБ-2" (видео)

Напомним, 22 января стало известно, что армия РФ получила и уже начала применять новые ударные беспилотники КУБ-2 от концерна "Калашников". По мнению специалистов, беспилотник похож на американский аналог Switchblade 600.