Із собою брали тільки шоколад: корейці планували виживати за рахунок трофейних боєприпасів ЗСУ (фото)

За словами українського захисника з позивним "Тренер", у жодного загиблого солдата не було навіть пляшки води. Вони розраховували зайняти позиції ЗСУ і виживати завдяки українським припасам.

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Північнокорейські війська, судячи з усього, на якийсь час відвели з передової після важких втрат. Український командир із позивним "Пульс" розповів, що корейців усе ж таки краще екіпірують, ніж росіян, у сенсі зброї та уніформи, але їм бракує важкої бронетехніки — перевозять боєприпаси тільки на гольф-карах. Про це пише Sky News.

"Вони всі були гладко поголені й доглянуті, як моделі. Кожен був без бороди, причесаний або лисий. Також було складно встановити їхній вік. Їм усім на вигляд — 25-35 років, може бути 40", — розповів військовослужбовець.

Загиблий боєць КНДР

Загиблий боєць КНДР

Українські військові ватними паличками збирали генетичну інформацію — зразки слини у загиблих корейців — і поміщали їх у пакет для доказів. Потім вони знімали шоломи солдатів, відрізали клапті волосся і також упаковували їх.

Особисті речі бійців КНДР

Бронежилети зрізають, щоб було простіше отримати доступ до документів та інших речей кожного солдата, включно з військовими посвідченнями особи, жетонами, рукописними нотатками й фотографіями.

Документи північнокорейців

"Із собою були тільки боєприпаси та шоколад"

Один із військовослужбовців із позивним "Тренер" сказав, що був здивований, що у солдатів КНДР були з собою тільки боєприпаси та шоколад як припаси для підтримки сил у бою.

"У жодного солдата не було пляшки води, — сказав він. — Вони думають, що прорвуться, займуть позиції, а потім будуть їсти й виживати завдяки нашим припасам".

Серед особистих речей солдатів КНДР було знайдено листи, блокноти, записи, намальовані від руки карти, фотографії дітей, матерів, листи, які вони намагалися відправити додому. Військові посвідчення були російськими, за словами журналістів, це виглядало як незграбна спроба приховати етнічну приналежність.

"Тренер" сказав, що деякі з нотаток, схоже, були про військовий досвід солдатів. Він сказав, що, схоже, ті намагалися винести уроки з досвіду сучасної війни.

"Це досвід, який вони накопичують для своєї країни, для конфліктів, з якими можуть зіткнутися в майбутньому", — сказав він.

Корейці "більш дисципліновані"

"Пульс" розповів, що північнокорейці билися інакше, ніж росіяни.

"Вони набагато більш дисципліновані, з винятковим моральним духом і рішучістю — повністю промитими мізками", — сказав він.

За його словами, близько двох тижнів тому він помітив, що північнокорейці відступають.

"Росіяни стоять, працюють по всій лінії фронту, але корейців немає, — пояснив боєць. — Або вони аналізують помилки, або заліковують рани, або, можливо, чекають підкріплення. Ходять розмови, що Кім Чен Ин посилає сюди більше північнокорейців".

Він додав, що перехоплені російські повідомлення, схоже, вказують на те, що вони повернуться.

Нагадаємо, що 26 січня повідомлялося, що ЗСУ знешкодили командира спецвійська КНДР під Курськом.

Також повідомлялося, що, за деякими даними, солдати КНДР стріляють по цивільних росіянах у Курській області, ті шукають захисту у ЗСУ.