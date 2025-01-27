С собой брали только шоколад: корейцы планировали выживать за счет трофейных боеприпасов ВСУ (фото)

По словам украинского защитника с позывным "Тренер" ни у одного погибшего солдата не было даже бутылки воды. Они рассчитывали занять позиции ВСУ и выживать за счет украинских припасов.

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Северокорейские войска, судя по всему, на время отвели с передовой после тяжелых потерь. Украинский командир с позывным "Пульс" рассказал, что корейцев все же лучше экипируют, чем россиян в смысле оружия и униформы, но им не хватает тяжелой бронетехники — они перевозят боеприпасы только на гольф-карах. Об этом пишет Sky News.

"Они все были гладко выбриты и ухожены, как модели. Каждый был без бороды, причесанный или лысый. Также было сложно установить их возраст. Им всем на вид — 25-35 лет, может быть 40", — рассказал военнослужащий.

Погибший боец КНДР

Погибший боец КНДР

Украинские военные ватные палочками собирали генетическую информацию — образцы слюны у погибших корейцев — и помещали их в пакет для улик. Затем они снимали шлемы солдат, отрезали клочья волос и также упаковывали их.

Личные вещи бойцов КНДР

Бронежилеты срезаются, чтобы было проще получить доступ к документам и другим вещам каждого солдата, включая военные удостоверения личности, жетоны, рукописные заметки и фотографии.

Документы северокорейцев

"С собой были только боеприпасы и шоколад"

Один из военнослужащих с позывным "Тренер" сказал, что был удивлен, что у солдат КНДР были с собой только боеприпасы и шоколад в качестве припасов для поддержания сил в бою.

"Ни у одного солдата не было бутылки воды, — сказал он. — Они думают, что прорвутся, займут позиции, а затем будут есть и выживать за счет наших припасов".

Среди личных вещей солдат КНДР были найдены письма, блокноты, записи, нарисованные от руки карты, фотографии детей, матерей, письма, которые они пытались отправить домой.

Военные удостоверения были русскими, по словам журналистов, это выглядело как неуклюжая попытка скрыть этническую принадлежность.

"Тренер" сказал, что некоторые из заметок, похоже, были о военном опыте солдат. Он сказал, что, похоже, те пытались извлечь уроки из опыта современной войны.

"Это опыт, который они накапливают для своей страны, для конфликтов, с которыми могут столкнуться в будущем", — сказал он.

Корейцы "более дисциплинированные"

"Пульс" рассказал, что северокорейцы сражались иначе, чем русские.

"Они гораздо более дисциплинированы, с исключительным моральным духом и решимостью — полностью промытыми мозгами", — сказал он.

По его словам, около двух недель назад он заметил, что северокорейцы отступают.

"Русские стоят, работают по всей линии фронта, но корейцев нет, — объяснил боец. — Либо они анализируют ошибки, либо залечивают раны, или, может быть, ждут подкрепления. Ходят разговоры, что Ким Чен Ын посылает сюда больше северокорейцев".

Он добавил, что перехваченные российские сообщения, похоже, указывают на то, что они вернутся.

Напомним, что 26 января сообщалось, что ВСУ обезвредили командира спецназа КНДР под Курском.

Также сообщалось, что, по некоторым данным, солдаты КНДР стреляют по гражданским россиянам в Курской области, те ищут защиты у ВСУ.