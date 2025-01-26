ВСУ обезвредили командира спецназа КНДР под Курском: какое имел оружие, карты, документы (видео)

Северокорейский офицер, который пытался штурмовать укрепления Сил обороны в Курской области, имел при себе карту с ключевыми точками местности. Специалисты расшифруют, что он написал в дневнике, который попал в руки украинцам.

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Подразделение КНДР, которое находится в Курской области, атаковало позиции ВСУ в районе Малой Локни. Вражеские солдаты добежали до укреплений, неся на себе по 10 кг груза — от автоматов до запасных магазинов с патронами. Благодаря действиям бойцов ВСУ никто из северокорейских военных не вернулся назад. Среди них — командир роты и еще несколько офицеров. Военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов на YouTube-канале показал, что имел при себе северокорейский командир, и описал ход боя.

Войска КНДР в РФ — Бутусов об офицере Северной Кореи под Курском

Как показывает видеозапись, Бутусову разрешили осмотреть северокорейского офицера, который погиб в боях под Курском. Журналист показывает вещи, которые обнаружили во время обыска, и называет этот процесс "распаковкой". Отмечается, что удалось ликвидировать командира роты, который имел при себе средства связи и оружие. Событие произошло в районе Малой Локни, объясняется на видео. Бой произошел в районе, в котором воюет 22 бригада ВСУ, указал автор 17-минутного репортажа. Северокорейцы подобрались вплотную к позициям 1 механизированного батальона 22 ОМБр и "остались там полностью до последнего корейца".

"Это не просто солдат, это командир роты северокорейского спецназа, который атаковал и должен был захватить украинские позиции у Малой Локни, что на Курщине", — подчеркнул Бутусов.

Какие вещи обнаружили у командира роты КНДР:

документы — удостоверение военнослужащего ВС РФ, командира роты, подполковника из в/ч 02492 (часть базируется в Амурской области РФ). В документе указано имя — Аяты [неразборчиво] Колодзинский. Бутусов отметил, что это — документы прикрытия;

дневник, написанный на корейском языке;

берцы с металлическими пластинами;

два автомата ("Вепрь-12", АК-12) и патроны;

рация и дополнительное питание для рации;

карта с отметками ключевых точек и координатами.

Среди прочего, на записи можно подробно рассмотреть карту, которую обнаружили в кармане северокорейского военного. На карте — местность с ключевыми точками и координатами 51° 20′ 34.24″ N, 35° 12′ 32.66″ E. Указанные координаты — в 700 м от линии боев под Малой Локней, обозначенной на карте аналитиков DeepState.

Войска КНДР в РФ — ориентировочное место боя 22 бригады ВСУ Фото: DeepState

Войска КНДР в РФ — детали

Отметим, Фокус рассказывал о войсках КНДР в Курской области РФ. В частности, 22 января издание New York Times написало, что лидер КНДР Ким Чен Ын готовится отправить еще одну партию солдат. Причина решения Пхеньяна — слишком большие потери в боях с ВСУ, поэтому следует срочно восстановить состав.

Напоминаем, 26 января издание Forbes проанализировало бой ВСУ с ВС РФ в Курской области, во время которого могли быть значительные потери россиян на северокорейцев.