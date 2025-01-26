ЗСУ знешкодили командира спецназу КНДР під Курськом: яку мав зброю, карти, документи (відео)

Північнокорейський офіцер, який намагався штурмувати укріплення Сил оборони в Курській області, мав при собі карту з ключовими точками місцевості. Фахівці розшифрують, що він написав у щоденнику, який потрапив до рук українцям.

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Підрозділ КНДР, який перебуває в Курській області, атакував позиції ЗСУ в районі Малої Локні. Ворожі солдати добігли до укріплень, несучи на собі по 10 кг вантажу — від автоматів до запасних магазинів з патронами. Завдяки діям бійців ЗСУ ніхто з північнокорейських військових не повернувся назад. Серед них — командир роти та ще кілька офіцерів. Воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на YouTube-каналі показав, що мав при собі північнокорейський командир, та описав перебіг бою.

Війська КНДР в РФ - Бутусов про офіцера Північної Кореї під Курськом

Як показує відеозапис, Бутусову дозволили оглянути північнокорейського офіцера, який загинув у боях під Курськом. Журналіст показує речі, які виявили під час обшуку, і називає це процес "розпаковкою". Наголошується, що вдалось ліквідувати командира роти, який мав при собі засоби зв'язку та зброю. Подія відбулась у районі Малої Локні, пояснюється на відео. Бій стався у районі, в якому воює 22 бригада ЗСУ, вказав автор 17-хвилинного репортажу. Північнокорейці підібрались впритул до позицій 1 механізованого батальйону 22 ОМБр і "залишились там повністю до останнього корейця".

"Це не просто солдат, це командир роти північнокорейського спецназу, який атакував і мав захопити українські позиції біля Малої Локні, що на Курщині", — наголосив Бутусов.

Які речі виявили у командира роти КНДР:

документи — посвідчення військовослужбовця ЗС РФ, командира роти, підполковника з в/ч 02492 (частина базується у Амурській області РФ). У документі вказано ім'я — Аяти [нерозбірливо] Колодзинський. Бутусов зауважив, що це — документи прикриття;

щоденник, написаний корейською мовою;

берці з металевими пластинами;

два автомати ("Вепрь-12", АК-12) та набої;

рація та додаткове живлення для рації;

карта з позначками ключових точок та координатами.

Серед іншого, на записі можна детально роздивитись карту, яку виявили у кишені північнокорейського військового. На карті — місцевість з ключовими точками та координатами 51° 20′ 34.24″ N, 35° 12′ 32.66″ E. Вказані координати — за 700 м від лінії боїв під Малою Локнею, позначеною на карті аналітиків DeepState.

Війська КНДР в РФ - орієнтовне місце бою 22 бригади ЗСУ Фото: DeepState

Війська КНДР в РФ — деталі

Зазначимо, Фокус розповідав про війська КНДР в Курській області РФ. Зокрема, 22 січня видання New York Times написало, що лідер КНДР Кім Чен Ин готується відправити ще одну партію солдатів. Причина рішення Пхеньяна — надто великі втрати у боях з ЗСУ, тому слід терміново відновити склад.

Нагадуємо, 26 січня видання Forbes проаналізувало бій ЗСУ з ЗС РФ в Курській області, під час якого могли бути значні втрати росіян на північнокорейців.